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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بعد-انتهاء-دور-المجموعات-مواجهات-نارية-في-دور-الـ16-بكأس-أمم-أفريقيا-1056773476.html
بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
تضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T21:28+0000
2022-01-20T21:28+0000
2022-01-20T21:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وبعد انتهاء مبارايات اليوم الخميس يسدل الستار على دور المجموعات، حيث اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16. وسيكون يوم الجمعة والسبت المقبلين راحة لفرق البطولة، لتنطلق المواجهات بعدها على النحو التالي:23 ينايربوركينا فاسو والجابوننيجيريا وتونس24 ينايرغينيا وغامبياالكاميرون وجزر القمر25 ينايرالسنغال والرأس الأخضرالمغرب ومالاوي26 ينايرغينيا الاستوائية وماليمصر وكوت ديفواريذكر أن غامبيا وجزر القمر قد تأهلا للدور الـ16 رغم أنهما يشاركان لأول مرة في تاريخهما في البطولة.
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https://arabic.sputniknews.com/20220120/بث-مباشر-مباراة-تونس-وجامبيا-0-0-في-أمم-أفريقيا-1056769212.html
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رياضة
بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 21:28 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 20.01.2022)
تضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وبعد انتهاء مبارايات اليوم الخميس يسدل الستار على دور المجموعات، حيث اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16.
وسيكون يوم الجمعة والسبت المقبلين راحة لفرق البطولة، لتنطلق المواجهات بعدها على النحو التالي:
يذكر أن غامبيا وجزر القمر قد تأهلا للدور الـ16 رغم أنهما يشاركان لأول مرة في تاريخهما في البطولة.