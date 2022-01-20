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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بعد-انتهاء-دور-المجموعات-مواجهات-نارية-في-دور-الـ16-بكأس-أمم-أفريقيا-1056773476.html
بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
تضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T21:28+0000
2022-01-20T21:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وبعد انتهاء مبارايات اليوم الخميس يسدل الستار على دور المجموعات، حيث اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16. وسيكون يوم الجمعة والسبت المقبلين راحة لفرق البطولة، لتنطلق المواجهات بعدها على النحو التالي:23 ينايربوركينا فاسو والجابوننيجيريا وتونس24 ينايرغينيا وغامبياالكاميرون وجزر القمر25 ينايرالسنغال والرأس الأخضرالمغرب ومالاوي26 ينايرغينيا الاستوائية وماليمصر وكوت ديفواريذكر أن غامبيا وجزر القمر قد تأهلا للدور الـ16 رغم أنهما يشاركان لأول مرة في تاريخهما في البطولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بث-مباشر-مباراة-ساحل-العاج-والجزائر-في-أمم-أفريقيا-1056763920.html
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بث-مباشر-مباراة-تونس-وجامبيا-0-0-في-أمم-أفريقيا-1056769212.html
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رياضة

بعد انتهاء دور المجموعات... مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

21:28 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 20.01.2022)
© DANIEL BELOUMOU OLOMOمباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا
مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© DANIEL BELOUMOU OLOMO
تابعنا عبر
تضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وبعد انتهاء مبارايات اليوم الخميس يسدل الستار على دور المجموعات، حيث اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16.
وسيكون يوم الجمعة والسبت المقبلين راحة لفرق البطولة، لتنطلق المواجهات بعدها على النحو التالي:
مباراة كوت ديفوار مع منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
المنتخب الجزائري حامل اللقب يودع بطولة الأمم الأفريقية بهزيمة قاسية من كوت ديفوار
15:57 GMT
23 يناير
بوركينا فاسو والجابون
نيجيريا وتونس
24 يناير
غينيا وغامبيا
الكاميرون وجزر القمر
ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
غامبيا تهزم تونس بالقاضية في الوقت الضائع
18:40 GMT
25 يناير
السنغال والرأس الأخضر
المغرب ومالاوي
26 يناير
غينيا الاستوائية ومالي
مصر وكوت ديفوار
يذكر أن غامبيا وجزر القمر قد تأهلا للدور الـ16 رغم أنهما يشاركان لأول مرة في تاريخهما في البطولة.
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