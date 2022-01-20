https://arabic.sputniknews.com/20220120/ما-حقيقة-سفر-منتخب-سيراليون-إلى-الكاميرون-على-متن-قارب-للمشاركة-في-بطولة-الأمم-الأفريقية؟-1056717376.html

ما حقيقة سفر منتخب سيراليون إلى الكاميرون على متن قارب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية؟

ما حقيقة سفر منتخب سيراليون إلى الكاميرون على متن قارب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية؟

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للاعبي منتخب سيراليون الوطني على متن قارب قبل توجههم للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T08:25+0000

2022-01-20T08:25+0000

2022-01-20T08:25+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

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وقال بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي إن فريق سيراليون توجه إلى الكاميرون على متن قارب للمشاركة في البطولة الأفريقية.ونشرت صفحة اتحاد سيراليون لكرة القدم على "تويتر"، صفحة غير غير موثقة، صورا للفريق على متن قارب، لكن مع صور أخرى وهم داخل طائرة ركاب.وقال موقع "ذا أثليتيك" الأمريكي، في تقرير يوم 17 يناير/ كانون الثاني، إن الفيديو والصور التي تم تداولها لمنتخب سيراليون على متن قارب متهالك أثارت السخرية من الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح الموقع أن ما تم تداوله عن أن الفريق قطع مسافة تزيد عن 2600 كم إلى الكاميرون على متن قارب، غير صحيح.وتابع: "صور منتخب سيراليون على متن القارب كانت لعبور الممر المائي بين العاصمة فريتاون ومطار لونجي، وهو المطار الدولي الوحيد الذي يخدم العاصمة".ونشر أحد مستخدمي "تويتر" تقريرا عن المسار الذي يسلكه سكان العاصمة فريتاون لاستخدام المطار، مؤكدا أنه لا يوجد أي وسيلة للوصول من العاصمة إلى المطار إلا استخدام القوارب أو المروحيات.ويقول تقرير موقع "أفريكان نيوز" إن المسافة بين عاصمة سيراليون فريتاون والمطار الدولي الوحيد في البلاد هي 5 كم وأنه لا يمكن الوصول إليه عبر الطرق البرية.يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022 بعدما تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب جائحة كورونا، وتستضيف الكاميرون البطولة وتجرى مبارياتها على ستة ملاعب في 5 مدن.

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