https://arabic.sputniknews.com/20220122/أنصار-الله-تنصح--الشركات-الأجنبية-في-الإمارات-بالمغادرة-فورا-1056829300.html

"أنصار الله" تنصح الشركات الأجنبية في الإمارات بالمغادرة فورا

"أنصار الله" تنصح الشركات الأجنبية في الإمارات بالمغادرة فورا

ردت جماعة أنصار الله في اليمن، على ما وصفتها "المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق الشعب اليمني"، موجهة نصيحة إلى الشركات الأجنبية في الإمارات. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T08:34+0000

2022-01-22T08:34+0000

2022-01-22T08:34+0000

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وقال المتحدث باسم القوات التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إنه "بعد المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق شعبنا، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة"، مضيفا أن "الإمارات دويلة غير آمنة، ما دام حكامها مستمرين في العدوان على بلدنا".وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، أمس الجمعة، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح أمس الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.من جانبه، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.ونشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، نفت من خلاله ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، مؤكدة أنه عار من الصحة.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".

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