https://arabic.sputniknews.com/20220122/إيران-تصدر-بيانا-بشأن-هجمات-التحالف-العربي-الأخيرة-على-اليمن-وتحذر-من-دمار-كبير-في-المنطقة-1056833711.html

إيران تصدر بيانا بشأن هجمات التحالف العربي الأخيرة على اليمن وتحذر من دمار كبير في المنطقة

إيران تصدر بيانا بشأن هجمات التحالف العربي الأخيرة على اليمن وتحذر من دمار كبير في المنطقة

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بـ"ضربات التحالف العربي الأخيرة على اليمن"، مؤكدة أن استمرار الحصار والقصف على الشعب اليمني يظهر عدم وجود إصرار جاد... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T10:36+0000

2022-01-22T10:36+0000

2022-01-22T10:36+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان له، إن "الهجمات على اليمن تمت بعد صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته من بيع الأسلحة دون ضوابط للمعتدين، بالإضافة إلى اعتماد نهج متحيز وازدواجية المعايير في مواجهة سبع سنوات من العدوان الغاشم على الشعب اليمني".وأضاف: أن "الدول التي تدعم أسلحة المعتدين في اليمن والتي زودت نساء وأطفال اليمن بالقنابل وأسلحة الدمار الشامل، متواطئة في هذه الجرائم ويجب معاقبتها"، مشددا على ضرورة الوصول إلى طريق السلام العادل وعدم جعل هذا البلد أكثر صعوبة.وتابع خطيب زاده: أن "استمرار الحصار والقصف على الشعب اليمني لا يشير إلى إصرار جاد على دفع عجلة التسوية السياسية للأزمة اليمنية والإصرار على نهج عسكري هدام"، مؤكدا أن ذلك "سيؤدي إلى دمار كبير في اليمن، وعدم استقرار في المنطقة".وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، أمس الجمعة، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح أمس الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.من جانبه، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.ونشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، نفت من خلاله ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، مؤكدة أنه عار من الصحة.يأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".

https://arabic.sputniknews.com/20220122/التحالف-ينفي-استهداف-مركز-احتجاز-بصعدة-اليمنية-1056825145.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم