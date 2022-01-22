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استطلاع للرأي: ماكرون يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة
استطلاع للرأي: ماكرون يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة
أظهر استطلاع للرأي، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، سيحقق تقدما كبيرا على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:32+0000
2022-01-22T14:32+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الاستطلاع أجرته إبسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة لوموند، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف.ووفقا لنتائج الاستفتاء فإن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي لم يعلن ترشيحه رسميا حتى الآن حظي بـ 25 بالمئة من نوايا التصويت مقابل مرشحتي اليمين فاليري بيكريس واليمين المتطرف مارين لوبن اللتين تعادلتا بنسبة 15.5 بالمئة.كما أظهرت النتائج أن ماكرون سوف يفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام أي من المرشحتين.ويشير الاستطلاع الذي تتشابه نتائجه مع استطلاعات سابقة أن ماكرون سيحصل في الدورة الثانية على 54 بالمئة من الأصوات مقابل فاليري بيكريس (46 بالمئة)، و57 بالمئة مقابل مارين لوبان (43 بالمئة).ويتوقع الاستطلاع أن يحصل مرشح اليمين المتطرف الآخر إيريك زمور على 13 بالمئة في الدور الأول، مستعيدا بعضا من تأخره أمام المرشحتين.ولا تمثل نوايا التصويت توقعاً لنتائج الاقتراع، لكنها تعطي مؤشرا حول علاقات القوة ودينامياتها يوم إجراء الاستفتاء.يذكر أن الاستفتاء أجري خلال الفترة بين 14 و17 يناير/كانون الثاني باستطلاع عينة تضم 12542 شخصا مسجلين على اللوائح الانتخابية.
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا

استطلاع للرأي: ماكرون يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة

14:32 GMT 22.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أظهر استطلاع للرأي، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، سيحقق تقدما كبيرا على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حال أجريت الانتخابات يوم الأحد.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الاستطلاع أجرته إبسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة لوموند، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف.
ووفقا لنتائج الاستفتاء فإن الرئيس الفرنسي ماكرون الذي لم يعلن ترشيحه رسميا حتى الآن حظي بـ 25 بالمئة من نوايا التصويت مقابل مرشحتي اليمين فاليري بيكريس واليمين المتطرف مارين لوبن اللتين تعادلتا بنسبة 15.5 بالمئة.
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كما أظهرت النتائج أن ماكرون سوف يفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام أي من المرشحتين.
ويشير الاستطلاع الذي تتشابه نتائجه مع استطلاعات سابقة أن ماكرون سيحصل في الدورة الثانية على 54 بالمئة من الأصوات مقابل فاليري بيكريس (46 بالمئة)، و57 بالمئة مقابل مارين لوبان (43 بالمئة).
ويتوقع الاستطلاع أن يحصل مرشح اليمين المتطرف الآخر إيريك زمور على 13 بالمئة في الدور الأول، مستعيدا بعضا من تأخره أمام المرشحتين.
ولا تمثل نوايا التصويت توقعاً لنتائج الاقتراع، لكنها تعطي مؤشرا حول علاقات القوة ودينامياتها يوم إجراء الاستفتاء.
يذكر أن الاستفتاء أجري خلال الفترة بين 14 و17 يناير/كانون الثاني باستطلاع عينة تضم 12542 شخصا مسجلين على اللوائح الانتخابية.
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