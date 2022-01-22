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السيسي يصدر توجيها جديدا بخصوص أكبر مصنع للمواد الغذائية
السيسي يصدر توجيها جديدا بخصوص أكبر مصنع للمواد الغذائية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني للانتهاء من مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا". 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T13:58+0000
2022-01-22T13:58+0000
السيسي
الصناعات الغذائية
مصر
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وأكد بيان، نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السيسي قد "اطلع على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، الذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة".وأوضح البيان أن الرئيس المصري "وجه بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير".توجيهات السيسي جاءت بحسب البيان خلال اجتماع له اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
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السيسي, الصناعات الغذائية, مصر

السيسي يصدر توجيها جديدا بخصوص أكبر مصنع للمواد الغذائية

13:58 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني للانتهاء من مجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا".
وأكد بيان، نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السيسي قد "اطلع على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، الذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة".
وأوضح البيان أن الرئيس المصري "وجه بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير".
وشدد السيسي على ضرورة أن يأخذ الجدول الزمني في اعتباره "النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات "سايلو فودز".
توجيهات السيسي جاءت بحسب البيان خلال اجتماع له اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
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