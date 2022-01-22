https://arabic.sputniknews.com/20220122/دراسة-أكثر-من-ثلثي-أعراض-تلقي-لقاحات-كورونا-هي-وهمية-ولا-وجود-لها-1056826882.html

دراسة: أكثر من ثلثي أعراض تلقي لقاحات كورونا هي "وهمية ولا وجود لها"

دراسة: أكثر من ثلثي أعراض تلقي لقاحات كورونا هي "وهمية ولا وجود لها"

قام فريق تابع لجامعة هارفارد، بفحص بيانات من 12 دراسة سابقة أجريت على تأثيرات لقاحات كورونا، وقارنت بين الأعراض الجانبية التي أبلغ عنها متلقو اللقاح، وتلك التي... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T07:00+0000

2022-01-22T07:00+0000

2022-01-22T07:00+0000

فيروس كورونا

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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ووجد الفريق، في الدراسة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، أن "76 في المئة من جميع الأعراض الجانبية الشائعة المبلغ عنها بعد الجرعة الأولى، وما يقرب من 52 في المائة المبلغ عنها بعد الجرعة الثانية، غير حقيقية، ولا تنتج عن مكونات اللقاح، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحاً وهمياً أبلغوا عن كثير من الأعراض الجانبية التي ذكرها متلقو اللقاح الحقيقي.وأشار الفريق، إلى أن "معظم الأعراض المبلغ عنها تنتج عن القلق والتوقعات المسبقة بالمعاناة من هذه الأعراض قبل الإقبال على التطعيم"، لافتا إلى أن النتائج قد تساعد على تشجيع الناس على تلقي اللقاح، عن طريق تقليل المخاوف المتعلقة بآثاره الجانبية.وأشارت بيانات سابقة، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" فاعل للغاية ضد متغير "أوميكرون"، ونوهت الدراسات أيضا إلى انخفاض أقل وأبطأ في مستويات الأجسام المضادة في اللقاح الروسي مقارنة مع اللقاحات الأخرى.ويعتبر "سبوتنيك V " أكثر فاعلية بمرتين من لقاح "فايزر" في تحييد "أوميكرون"، بحسب نتائج دراسة أجراها المعهد التجريبي الإيطالي National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani ومركز أبحاث "غاماليه" الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وجامعة موسكو الحكومية الطبية.ووضع الباحثون لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد حقنة Pfizer-BioNTech mRNA في دراسة مقارنة أولية نشرتها بوابة MedRxiv. كان الهدف هو استكشاف فاعلية لقاحين COVID-19 ضد متغير "أوميكرون".وشارك في البحث 12 عالما إيطاليا في معمل روما، باستخدام عينات مصل الدم للأشخاص الذين تم تطعيمهم بهذه اللقاحات، والذين لديهم مستويات مماثلة من الأجسام المضادة IgG (الغلوبولين المناعي G) ونفس نشاط التحييد ضد البديل الأولي لفيروس كورونا الجديد المسجل في ووهان. واتضح أنه بالمقارنة مع Pfizer jab ، كان لدى "سبوتنيك V" أجسامًا مضادة بنسبة 2,1 أكثر تحييدا ضد "أوميكرون" بشكل عام، و 2.6 مرة أكثر من الأجسام المضادة بعد ثلاثة أشهر من التطعيم.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/منظمة-الصحة-العالمية-تعتزم-التحقق-من-نجاعة-لقاح-سبوتنيك-v-1056754340.html

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فيروس كورونا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي