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https://arabic.sputniknews.com/20220122/صحيفة-وزير-الدفاع-البريطاني-سعيد-بقبول-نظيره-الورسي-عرضه-للتفاوض-1056838240.html
صحيفة: وزير الدفاع البريطاني سعيد بقبول نظيره الورسي عرضه للتفاوض
صحيفة: وزير الدفاع البريطاني سعيد بقبول نظيره الورسي عرضه للتفاوض
كتبت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالا أوضحت فيه أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس مسرور لأن نظيره الروسي سيرغي شويغو قبل عرضا للتفاوض. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:22+0000
2022-01-22T12:22+0000
روسيا
العالم
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وكتبت الصحيفة: "يسر وزير الدفاع أن روسيا قبلت الدعوة للتفاوض، أوضح الوزير أنه سيبحث كل السبل لتحقيق الاستقرار وحل الأزمة الأوكرانية. نحن على اتصال بالحكومة الروسية"، بحسب الصحيفة.وفي وقت سابق، اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في رسالة إلى نظيره البريطاني بن والاس، عقد محادثات في موسكو، مؤكدا الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الراهنة المتعلقة بمجال الأمن.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد سيرغي شويغو لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الأمنية الراهنة، واستناداً إلى مبادئ المعاملة بالمثل، اقترح إجراء محادثات في موسكو في أي وقت يناسب وزير الدفاع البريطاني".وأشار شويغو في رسالته إلى نظيره البريطاني إلى أن استئناف الاتصالات بروح النوايا الحسنة بين روسيا والمملكة المتحدة سيساعد في حفض التوترات في أوروبا.وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ويلز، يوم الإثنين الماضي، أنه وجَه الدعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة.وقال ويلز أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/شويغو-يؤكد-لنظيره-البريطاني-الاستعداد-لمناقشة-قضايا-الأمن-ويقترح-عقد-محادثات-في-موسكو-1056800074.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/شويغو-حرب-المعلومات-مستمرة-على-جميع-الجبهات-1055134825.html
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الدفاع-الألمانية-إمدادات-السلاح-لن-تساعد-كييف-في-حل-الصراع-في-دونباس-1056837546.html
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روسيا, العالم

صحيفة: وزير الدفاع البريطاني سعيد بقبول نظيره الورسي عرضه للتفاوض

12:22 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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كتبت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالا أوضحت فيه أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس مسرور لأن نظيره الروسي سيرغي شويغو قبل عرضا للتفاوض.
وكتبت الصحيفة: "يسر وزير الدفاع أن روسيا قبلت الدعوة للتفاوض، أوضح الوزير أنه سيبحث كل السبل لتحقيق الاستقرار وحل الأزمة الأوكرانية. نحن على اتصال بالحكومة الروسية"، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق، اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في رسالة إلى نظيره البريطاني بن والاس، عقد محادثات في موسكو، مؤكدا الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الراهنة المتعلقة بمجال الأمن.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
شويغو يؤكد لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة قضايا الأمن ويقترح عقد محادثات في موسكو
أمس, 12:01 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد سيرغي شويغو لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الأمنية الراهنة، واستناداً إلى مبادئ المعاملة بالمثل، اقترح إجراء محادثات في موسكو في أي وقت يناسب وزير الدفاع البريطاني".
وأشار شويغو في رسالته إلى نظيره البريطاني إلى أن استئناف الاتصالات بروح النوايا الحسنة بين روسيا والمملكة المتحدة سيساعد في حفض التوترات في أوروبا.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ويلز، يوم الإثنين الماضي، أنه وجَه الدعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
شويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات
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وقال ويلز أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".
هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في جنيف.
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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