https://arabic.sputniknews.com/20220122/صحيفة-وزير-الدفاع-البريطاني-سعيد-بقبول-نظيره-الورسي-عرضه-للتفاوض-1056838240.html

صحيفة: وزير الدفاع البريطاني سعيد بقبول نظيره الورسي عرضه للتفاوض

صحيفة: وزير الدفاع البريطاني سعيد بقبول نظيره الورسي عرضه للتفاوض

كتبت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالا أوضحت فيه أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس مسرور لأن نظيره الروسي سيرغي شويغو قبل عرضا للتفاوض. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T12:22+0000

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2022-01-22T12:22+0000

روسيا

العالم

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وكتبت الصحيفة: "يسر وزير الدفاع أن روسيا قبلت الدعوة للتفاوض، أوضح الوزير أنه سيبحث كل السبل لتحقيق الاستقرار وحل الأزمة الأوكرانية. نحن على اتصال بالحكومة الروسية"، بحسب الصحيفة.وفي وقت سابق، اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في رسالة إلى نظيره البريطاني بن والاس، عقد محادثات في موسكو، مؤكدا الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الراهنة المتعلقة بمجال الأمن.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أكد سيرغي شويغو لنظيره البريطاني الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الأمنية الراهنة، واستناداً إلى مبادئ المعاملة بالمثل، اقترح إجراء محادثات في موسكو في أي وقت يناسب وزير الدفاع البريطاني".وأشار شويغو في رسالته إلى نظيره البريطاني إلى أن استئناف الاتصالات بروح النوايا الحسنة بين روسيا والمملكة المتحدة سيساعد في حفض التوترات في أوروبا.وأعلن وزير الدفاع البريطاني، بن ويلز، يوم الإثنين الماضي، أنه وجَه الدعوة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة.وقال ويلز أمام البرلمان: "لقد دعوت زميلي الروسي سيرغي شويغو لزيارة لندن خلال الأسابيع القادمة. نحن مستعدون لمناقشة المسائل المتعلقة بالمخاوف المشتركة المرتبطة بالأمن".هذا وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في جنيف.

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