تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/مسؤول-إماراتي-يوجه-نداء-إلى-الحوثي-بضرورة-إيقاف-الحرب-في-اليمن-1056836349.html
مسؤول إماراتي يوجه نداء إلى الحوثي بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"
مسؤول إماراتي يوجه نداء إلى الحوثي بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"
وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، نداء إلى زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"، مشككا بوجوده على قيد الحياة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:44+0000
2022-01-22T11:44+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102059/09/1020590977_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_eb253693747a6695f900fcee4dc73186.jpg
وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حرب الحوثي على اليمنيين وعلى دول الجوار حرب عبثية خاسرة عليه اولا واخيرا...وعلى اليمن...الحرية لليمن السعيد"، حسب قوله.وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا... أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الأمم المتحدة"، حسب تعبيره.وكان ضاحي خلفان كشف مؤخرا، سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة".وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.وكانت إيران قد أعلنت عن وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن، وتم نقله إلى إيران.في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102059/09/1020590977_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_ad00ac539b086beb0a71c53dd2c39fbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مسؤول إماراتي يوجه نداء إلى الحوثي بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"

11:44 GMT 22.01.2022
© YouTube.comعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، نداء إلى زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"، مشككا بوجوده على قيد الحياة.
وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حرب الحوثي على اليمنيين وعلى دول الجوار حرب عبثية خاسرة عليه اولا واخيرا...وعلى اليمن...الحرية لليمن السعيد"، حسب قوله.
وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا... أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الأمم المتحدة"، حسب تعبيره.
وكان ضاحي خلفان كشف مؤخرا، سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة".
وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.
وكانت إيران قد أعلنت عن وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن، وتم نقله إلى إيران.
في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.
وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية