مسؤول إماراتي يوجه نداء إلى الحوثي بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"

وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حرب الحوثي على اليمنيين وعلى دول الجوار حرب عبثية خاسرة عليه اولا واخيرا...وعلى اليمن...الحرية لليمن السعيد"، حسب قوله.وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا... أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الأمم المتحدة"، حسب تعبيره.وكان ضاحي خلفان كشف مؤخرا، سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة".وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.وكانت إيران قد أعلنت عن وفاة السفير الإيراني لدى أنصار الله في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن، وتم نقله إلى إيران.في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، نداء إلى زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بضرورة "إيقاف الحرب في اليمن"، مشككا بوجوده على قيد الحياة.
وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "حرب الحوثي على اليمنيين وعلى دول الجوار حرب عبثية خاسرة عليه اولا واخيرا...وعلى اليمن...الحرية لليمن السعيد"، حسب قوله.
وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا... أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الأمم المتحدة"، حسب تعبيره.
نصيحة لا تقدر بثمن نداء الى عبدالملك الحوثي إن كان حيا. أوقف الحرب التي تشنها على اليمنيين ودول الجوار..العالم كله أقر بأعمالك الارهابية. ولن يعترف لك بحكم في الامم المتحدة.
وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.
في حين اتهم المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، السفير الإيراني حسن إيرلو بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.
وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.