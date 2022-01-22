https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-خارجية-أوكرانيا-يقول-إن-تصريحات-برلين-حول-رفض-نقل-السلاح-لبلاده-لا-تتفق-والوضع-الأمني-1056839547.html

وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني

وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني

أعربت أوكرانيا عن رفضها لما وصفته بالتصريحات الألمانية الرافضة لإمدادها بالسلاح وسط التوتر القائم مع روسيا، مؤكدة أن الموقف الألماني لا يخدم الوضع الأمني أو... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T12:47+0000

2022-01-22T12:47+0000

2022-01-22T12:53+0000

أخبار ألمانيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048726017_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2f742b9269133e4df2fd7246bd33bd02.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، اليوم السبت، عبر (تويتر)، "التصريحات الأخيرة لألمانيا حول عدم إمكانية نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا...وعدم جدوى عودة شبه جزيرة القرم، والتردد في فصل روسيا عن سويفت (منظومة الرموز التعريفية للبنوك) لا تتوافق مع مستوى علاقاتنا والوضع الأمني الحالي".وأردف، "يجب على الشركاء الألمان وقف مثل هذه الأقوال والأفعال التي تؤدي لتقويض الوحدة وتشجيع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على شن هجوم جديد على أوكرانيا"، وفق تعبيره.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/الدفاع-الألمانية-إمدادات-السلاح-لن-تساعد-كييف-في-حل-الصراع-في-دونباس-1056837546.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا