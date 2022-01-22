تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-خارجية-أوكرانيا-يقول-إن-تصريحات-برلين-حول-رفض-نقل-السلاح-لبلاده-لا-تتفق-والوضع-الأمني-1056839547.html
وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني
وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني
أعربت أوكرانيا عن رفضها لما وصفته بالتصريحات الألمانية الرافضة لإمدادها بالسلاح وسط التوتر القائم مع روسيا، مؤكدة أن الموقف الألماني لا يخدم الوضع الأمني أو... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:47+0000
2022-01-22T12:53+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048726017_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2f742b9269133e4df2fd7246bd33bd02.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، اليوم السبت، عبر (تويتر)، "التصريحات الأخيرة لألمانيا حول عدم إمكانية نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا...وعدم جدوى عودة شبه جزيرة القرم، والتردد في فصل روسيا عن سويفت (منظومة الرموز التعريفية للبنوك) لا تتوافق مع مستوى علاقاتنا والوضع الأمني الحالي".وأردف، "يجب على الشركاء الألمان وقف مثل هذه الأقوال والأفعال التي تؤدي لتقويض الوحدة وتشجيع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على شن هجوم جديد على أوكرانيا"، وفق تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الدفاع-الألمانية-إمدادات-السلاح-لن-تساعد-كييف-في-حل-الصراع-في-دونباس-1056837546.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/1048726017_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_bb565e5d3623e2b0ff2b783b73efaa4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني

12:47 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyوزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعربت أوكرانيا عن رفضها لما وصفته بالتصريحات الألمانية الرافضة لإمدادها بالسلاح وسط التوتر القائم مع روسيا، مؤكدة أن الموقف الألماني لا يخدم الوضع الأمني أو العلاقات بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، اليوم السبت، عبر (تويتر)، "التصريحات الأخيرة لألمانيا حول عدم إمكانية نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا...وعدم جدوى عودة شبه جزيرة القرم، والتردد في فصل روسيا عن سويفت (منظومة الرموز التعريفية للبنوك) لا تتوافق مع مستوى علاقاتنا والوضع الأمني الحالي".

وأردف، "يجب على الشركاء الألمان وقف مثل هذه الأقوال والأفعال التي تؤدي لتقويض الوحدة وتشجيع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على شن هجوم جديد على أوكرانيا"، وفق تعبيره.
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الدفاع الألمانية: إمدادات السلاح لن تساعد كييف في حل الصراع في دونباس
11:59 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية