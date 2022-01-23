الأرصاد القطرية تحذر من رياح قوية

ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تحذيرات الأرصاد الجوية تتعلق بحالة الطقس بداية من الليلة وحتى غدا الاثنين.ولفتت إلى أن البلاد تشهد هبوب رياح قوية في عرض البحر مع أمواج عالية، مشيرة إلى أن توقعات خبراء الأرصاد تشير إلى تعرض البلاد لطقس بارد الليلة ويستمر حتى صباح الاثنين.كما يكون الطقس البارد مصحوبا بضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل، بينما تشهد المناطق الساحلية بعض السحب.ولفتت الصحيفة إلى أن توقعات خبراء الأرصاد تشير إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية على المناطق الساحلية، بينما يتراوح مدى الرؤية الأفقية من 4 إلى 8 كيلومترات تصل إلى 3 كيلومترات فقط في بعض المناطق، وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في العاصمة الدوحة هي 12 درجة مئوية.
كما يكون الطقس البارد مصحوبا بضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل، بينما تشهد المناطق الساحلية بعض السحب.
ولفتت الصحيفة إلى أن توقعات خبراء الأرصاد تشير إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية على المناطق الساحلية، بينما يتراوح مدى الرؤية الأفقية من 4 إلى 8 كيلومترات تصل إلى 3 كيلومترات فقط في بعض المناطق، وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في العاصمة الدوحة هي 12 درجة مئوية.