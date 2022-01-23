https://arabic.sputniknews.com/20220123/المبعوث-الروسي-مجموعة-41-بحثت-مع-إيران-اليوم-القضايا-المعقدة-على-أجندة-المفاوضات-النووية-1056886485.html

المبعوث الروسي: مجموعة "4+1" بحثت مع إيران اليوم القضايا المعقدة على أجندة المفاوضات النووية

المبعوث الروسي: مجموعة "4+1" بحثت مع إيران اليوم القضايا المعقدة على أجندة المفاوضات النووية

قال المبعوث الروسي إلى المفاوضات النووية، ميخائل أوليانوف، اليوم الأحد، إن مجموعة "4+1" وإيران بحثوا اليوم قضايا معقدة وهامة على أجندة المفاوضات النووية، في... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T19:45+0000

2022-01-23T19:45+0000

2022-01-23T19:45+0000

روسيا

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

إيران

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوليانوف عبر تويتر، "التقى هذا المساء رؤساء وفود إيران والدول الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، وروسيا، والصين"، موضحا "تناولنا معا واحدة من أهم القضايا وأكثرها تعقيدا على جدول أعمال محادثات فيينا".وكشف أوليانوف أنه كان له اليوم كذلك "لقاء ثنائي آخر مع رئيس وفد إيران، السيد باقري كاني، لمقارنة الملاحظات حول بعض القضايا المتعلقة بـ محادثات فيينا".وتابع أوليانوف، "لا شك أننا أحرزنا بعض التقدم، وسنواصل المناقشات والصياغة غدا".وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد الأسبوع الماضي أن تقدما يتحقق في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني)، وأن هذا ليس وقت الاستسلام فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.وقبل ساعات، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عباس زاده مشكيني، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستنتهي قبل نهاية آذار/مارس المقبل، وسيتم التوصل إلى اتفاق.

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روسيا, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, إيران