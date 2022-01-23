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https://arabic.sputniknews.com/20220123/كلب-شجاع-ينقذ-غزالا-صغيرا-من-الغرق-فيديو-1056875363.html
كلب شجاع ينقذ غزالا صغيرا من الغرق... فيديو
كلب شجاع ينقذ غزالا صغيرا من الغرق... فيديو
حصل كلب على ترحيب حار وألقاب بالبطولة من قبل الملايين من البشر حول العالم، وذلك لإنقاذه غزالا صغيرا من الغرق في نهر سريع التدفق، تم رصده في مقطع فيديو أصبح... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:55+0000
2022-01-23T13:55+0000
منوعات
كلب
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ونشر صاحب الكلب على تطبيق "تيك توك" مقطع الفيديو مصحوبا بتعليق، "كلب فعل ذلك هل أي شخص آخر يمكن أن يفعل هذا؟".وحصد المقطع رقما قياسيا بالمشهدات التي بلغت أكثر من 12 مليون مشاهدة، حيث يُظهر مهارة الكلب المذهلة في إنقاذ غزال صغير في موقف بالغ الصعوبة.كما يوضح الفيديو القصير الكلب وهو يعبر النهر ويحمل الحيوان الصغير في فمه بينما يجدف في المياه الموحلة، بينما كان يبدو على الغزال الصغير أنه يصرخ ليطلق الكلب سراحه أخيرًا بعد وصوله إلى بر الأمان.وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمهارة الكلب المذهلة وشجاعته الفائقة في إنقاذ الغزال الصغير.
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منوعات, كلب

كلب شجاع ينقذ غزالا صغيرا من الغرق... فيديو

13:55 GMT 23.01.2022
© Photo / Pixabayكلب
كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Photo / Pixabay
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حصل كلب على ترحيب حار وألقاب بالبطولة من قبل الملايين من البشر حول العالم، وذلك لإنقاذه غزالا صغيرا من الغرق في نهر سريع التدفق، تم رصده في مقطع فيديو أصبح الآن منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر صاحب الكلب على تطبيق "تيك توك" مقطع الفيديو مصحوبا بتعليق، "كلب فعل ذلك هل أي شخص آخر يمكن أن يفعل هذا؟".
وحصد المقطع رقما قياسيا بالمشهدات التي بلغت أكثر من 12 مليون مشاهدة، حيث يُظهر مهارة الكلب المذهلة في إنقاذ غزال صغير في موقف بالغ الصعوبة.
كما يوضح الفيديو القصير الكلب وهو يعبر النهر ويحمل الحيوان الصغير في فمه بينما يجدف في المياه الموحلة، بينما كان يبدو على الغزال الصغير أنه يصرخ ليطلق الكلب سراحه أخيرًا بعد وصوله إلى بر الأمان.
وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمهارة الكلب المذهلة وشجاعته الفائقة في إنقاذ الغزال الصغير.
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