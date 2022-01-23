مسؤول جزائري: إصابات أوميكرون تتفاقم بسرعة ولم نتوقع ذلك

ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "لم نكن ننتظر دخول أوميكرون بهذه السرعة، فكل الفيروسات الرئوية ناشطة في هذا الموسم، ولذلك يصعب التمييز بين الانفلونزا الموسمية والإصابة بكوفيد أو أحد المتحورات لأن الأعراض متشابهة".ولفت إلى أن "العديد من المواطنين بعد ثبوت إصابتهم بالوباء، يلجأون الى الاستشفاء الذاتي دون أخذ إذن الطبيب"، واصفا ذلك بـ "الخطأ الكبير".وشدد على ضرورة "استخدام الدوء بعقلانية، واللجوء إلى الطبيب المختص عند ثبوت الاصابة. خاصة وأن كل مريض له وصفته الخاصة".وحدد عضو اللجنة العلمية الجزائرية لمواجهة كورونا خطورة متحور أوميكرون في سرعة انتقاله، نافيا أن يكون في شراسة متحورات سابقة مثل "دلتا" على وجه الخصوص.وعن تلقيح الأطفال أكد مهياوي أن "الجدل لا يزال قائما حول هذا الأمر"، لافتا إلى أنه "حاليا يتم التركيز على تلقيح كل من يتجاوز 18 سنة من العمر وكذا كبار السن والأولياء خاصة".وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 2211 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
أكد مسؤول صحي جزائري أن إصابات كورونا في البلاد تتفاقم بسرعة لم تكن متوقعة على حد تعبيره.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "لم نكن ننتظر دخول أوميكرون بهذه السرعة، فكل الفيروسات الرئوية ناشطة في هذا الموسم، ولذلك يصعب التمييز بين الانفلونزا الموسمية والإصابة بكوفيد أو أحد المتحورات لأن الأعراض متشابهة".