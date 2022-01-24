https://arabic.sputniknews.com/20220124/أبو-ظبي-لا-تنام-أنصار-الله-تهدد-الإمارات-باستهداف-جميع-المنشآت-العسكرية-والاقتصادية-فيديو-1057039351.html

"أبو ظبي لا تنام"... أنصار الله تهدد الإمارات باستهداف جميع المنشآت العسكرية والاقتصادية... فيديو

"أبو ظبي لا تنام"... أنصار الله تهدد الإمارات باستهداف جميع المنشآت العسكرية والاقتصادية... فيديو

أعلن رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع لـ"أنصار الله"، محمد عبد السلام، أن "الإمارات لا يمكن أن تتحمل عمليات القصف الصاروخية"، مؤكدا "استمرار استهدافها بكل... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T19:11+0000

2022-01-24T19:11+0000

2022-01-24T19:11+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103072/18/1030721831_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_60f2fc7c469fa199677af66777bb061e.jpg

وأكد عبد السلام، في تصريحات مع قناة الميادين، إن "الإمارات عبارة عن تجمّع مجموعة من الشركات الدولية التي تعمل في هذه المنطقة، ومجموعة طائرات تعمل في الترانزيت والعديد من الأبراج الزجاجية".وقال إن "الإمارات دويلة فاقدة للعمق، وإذا فقدت أمنها فقدت الدولة والهيبة"، لافتا إلى أنها "كانت في الفترة الماضية، وبالتحديد منذ نهاية عام 2018، بعيدةً عن القصف والاستهداف لأنّها على الأقل لم تكن تتدخل بشكلٍ كبير في شؤون اليمن، وإن كان لها ذيول في البلاد".وبين عبد السلام، أن الإمارات اعتدت ظلماً وبهتاناً وبكل وضوح على اليمن، وعليها أن تتحمل تبعات فعلتها"، مشيرا إلى أن "الرد اليمني سيستمر بإذن الله ولن يتوقف طالما هناك غارة واحدة على اليمن".وختم عبد السلام بالقول: "لا خيار لدينا إلا مواجهة العدوان، خاصة بعد أن ثبت أن عاصمة الإمارات أبو ظبي لا تنام"، معتبرا أن "الإمارات خاسرة في كل القراءات، وانعكاس ذلك سيكون إيجابيا على اليمن والمنطقة وفلسطين أولاً"، على حد قوله.وكان طيران التحالف العربي شن 45 غارة على مناطق متفرقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية.وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله : إن "طيران التحالف شن 18 غارة على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، كما شن 4 غارات على مديرية الوادي التابعة للمحافظة نفسها.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم