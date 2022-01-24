https://arabic.sputniknews.com/20220124/الخارجية-اليمنية-في-صنعاء-توجه-خطابا-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-التصعيد-العسكري-الإماراتي-السعودي-1057028848.html

الخارجية اليمنية في صنعاء توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن "التصعيد العسكري الإماراتي السعودي"

الخارجية اليمنية في صنعاء توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن "التصعيد العسكري الإماراتي السعودي"

وجهت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، خطاباً إلى مجلس الأمن الدولى حول ما وصفته "التصعيد العسكري الإماراتي السعودي". 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T14:46+0000

2022-01-24T14:46+0000

2022-01-24T14:46+0000

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وقال وزارة الخارجية في صنعاء، في بيان لها، إنها "نؤكد امتلاك قوات صنعاء الدفاعية الحق الشرعي والقانوني في الدفاع عن الشعب اليمني"، مجددة مطالبتها لمجلس الأمن بممارسة دوره في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.وكان طيران التحالف العربي شن 45 غارة على مناطق متفرقة تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في عدد من المحافظات اليمنية.وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله : إن "طيران التحالف شن 18 غارة على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، كما شن 4 غارات على مديرية الوادي التابعة للمحافظة نفسها".وأضافت أن طيران التحالف قصف بـ10 غارات مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي لا تزال فيها بعض الجيوب الحوثية، مشيرة إلى شن طيران التحالف 8 غارات على مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.وأضاف سريع بحسب البيان، أن العملية العسكرية شملت أيضا استهداف عدد من القواعد العسكرية في السعودية بمنطقة شرورة ومناطق أخرى، بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف مناطق حيوية وحساسة في جازان وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية.وجدد سريع دعوته للشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت "غير آمنة"، مؤكدا أن "الإمارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".

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