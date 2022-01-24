https://arabic.sputniknews.com/20220124/قرار-محتمل-قد-يشكل-زلزالا-سياسيا-في-لبنان-المنهار-ماليا-خلال-ساعات-1056944393.html

قرار محتمل قد يشكل "زلزالا سياسيا" في لبنان "المنهار ماليا" خلال ساعات

قرار محتمل قد يشكل "زلزالا سياسيا" في لبنان "المنهار ماليا" خلال ساعات

أعرب مقربون من السياسي اللبناني السني البارز سعد الحريري عن توقعاتهم بأنه سوف يعلن خلال ساعات عن قرار قد يشكل زلزالا سياسيا في لبنان الذي يعاني من انهيار مالي... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T10:43+0000

2022-01-24T10:43+0000

2022-01-24T10:43+0000

العالم العربي

لبنان

سعد الحريري

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وبحسب وكالة رويترز، فإنه من المتوقع أن يعلن الحريري اليوم الاثنين أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار وأن حزبه قد يقاطع الانتخابات حسبما قال أعضاء في تياره، فيما قد يصبح زلزالا سياسيا في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار مالي.شغل الحريري منصب رئيس الوزراء 3 مرات منذ أن ورث العباءة السياسية لوالده رفيق الحريري بعد اغتياله عام 2005.ولدى وصوله إلى لبنان يوم الخميس عقد الحريري سلسلة اجتماعات مع أعضاء في تيار المستقبل وكبار السياسيين اللبنانيين، ومن المقرر أن يعلن موقفه الساعة الرابعة من بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش)، وفقا لرويترز.يأتي إعلان الحريري المرتقب في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات التي سجلها العالم الاطلاق.وقال النائب عن تيار المستقبل محمد الحجار لرويترز أمس الأحد "أتوقع ان الحريري سيعلن غدا عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة. أغلب الظن ان الرئيس الحريري لن يشارك وتيار المستقبل أيضاً لن يشارك ولكن فيصل الكلام ما سيقوله الرئيس سعد الحريري غداً عند الساعة 4. وإذا كان هذا هو القرار فالخروج يكون من البرلمان والسلطة وليس من الحياة السياسية".ولم يصرح الحريري علانية بعد بأي أسباب للمقاطعة المحتملة، على الرغم من أن مصادر سياسية تقول إنه أعرب عن سخطه مما وصفه بأنه إعاقة لجهوده السابقة للحكم.وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش لرويترز إنه "أصبح من المعروف الآن ... أنه لن يرشح نفسه" في الانتخابات البرلمانية. وقال "ومع ذلك، لا يزال الباقي قيد المناقشة حتى الآن".ويقول بعض المحللين إن مقاطعة أكبر حركة سنية في لبنان، والتي من شأنها أن تفضي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي السني، قد تؤدي إلى دعوات للتأجيل.

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العالم العربي, لبنان, سعد الحريري