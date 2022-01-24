تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/قرار-محتمل-قد-يشكل-زلزالا-سياسيا-في-لبنان-المنهار-ماليا-خلال-ساعات-1056944393.html
قرار محتمل قد يشكل "زلزالا سياسيا" في لبنان "المنهار ماليا" خلال ساعات
قرار محتمل قد يشكل "زلزالا سياسيا" في لبنان "المنهار ماليا" خلال ساعات
أعرب مقربون من السياسي اللبناني السني البارز سعد الحريري عن توقعاتهم بأنه سوف يعلن خلال ساعات عن قرار قد يشكل زلزالا سياسيا في لبنان الذي يعاني من انهيار مالي... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:43+0000
2022-01-24T10:43+0000
العالم العربي
لبنان
سعد الحريري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1049664017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0bb94fd7c6ef5c63bc6e1ba81ebc9c.jpg
وبحسب وكالة رويترز، فإنه من المتوقع أن يعلن الحريري اليوم الاثنين أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار وأن حزبه قد يقاطع الانتخابات حسبما قال أعضاء في تياره، فيما قد يصبح زلزالا سياسيا في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار مالي.شغل الحريري منصب رئيس الوزراء 3 مرات منذ أن ورث العباءة السياسية لوالده رفيق الحريري بعد اغتياله عام 2005.ولدى وصوله إلى لبنان يوم الخميس عقد الحريري سلسلة اجتماعات مع أعضاء في تيار المستقبل وكبار السياسيين اللبنانيين، ومن المقرر أن يعلن موقفه الساعة الرابعة من بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش)، وفقا لرويترز.يأتي إعلان الحريري المرتقب في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات التي سجلها العالم الاطلاق.وقال النائب عن تيار المستقبل محمد الحجار لرويترز أمس الأحد "أتوقع ان الحريري سيعلن غدا عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة. أغلب الظن ان الرئيس الحريري لن يشارك وتيار المستقبل أيضاً لن يشارك ولكن فيصل الكلام ما سيقوله الرئيس سعد الحريري غداً عند الساعة 4. وإذا كان هذا هو القرار فالخروج يكون من البرلمان والسلطة وليس من الحياة السياسية".ولم يصرح الحريري علانية بعد بأي أسباب للمقاطعة المحتملة، على الرغم من أن مصادر سياسية تقول إنه أعرب عن سخطه مما وصفه بأنه إعاقة لجهوده السابقة للحكم.وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش لرويترز إنه "أصبح من المعروف الآن ... أنه لن يرشح نفسه" في الانتخابات البرلمانية. وقال "ومع ذلك، لا يزال الباقي قيد المناقشة حتى الآن".ويقول بعض المحللين إن مقاطعة أكبر حركة سنية في لبنان، والتي من شأنها أن تفضي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي السني، قد تؤدي إلى دعوات للتأجيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحريري-مخاطبا-نصرالله-السعودية-لا-تهدد-لبنان-بل-يهددها-من-يريدها-رهينة-لإيران-1054930573.html
https://arabic.sputniknews.com/20211017/الحريري-على-تويتر-أسأل-الله-أن-يخرج-لبنان-من-المستنقع-الأليم-1050457607.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1049664017_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_aba7cc114c03cc033a1b5a6e66ec3e16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, سعد الحريري

قرار محتمل قد يشكل "زلزالا سياسيا" في لبنان "المنهار ماليا" خلال ساعات

10:43 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعرب مقربون من السياسي اللبناني السني البارز سعد الحريري عن توقعاتهم بأنه سوف يعلن خلال ساعات عن قرار قد يشكل زلزالا سياسيا في لبنان الذي يعاني من انهيار مالي غير مسبوق.
وبحسب وكالة رويترز، فإنه من المتوقع أن يعلن الحريري اليوم الاثنين أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار وأن حزبه قد يقاطع الانتخابات حسبما قال أعضاء في تياره، فيما قد يصبح زلزالا سياسيا في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار مالي.

شغل الحريري منصب رئيس الوزراء 3 مرات منذ أن ورث العباءة السياسية لوالده رفيق الحريري بعد اغتياله عام 2005.
حسن نصر الله وسعد الحريري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الحريري مخاطبا نصرالله: السعودية لا تهدد لبنان بل يهدده من يريده رهينة لإيران
4 يناير, 13:03 GMT
ولدى وصوله إلى لبنان يوم الخميس عقد الحريري سلسلة اجتماعات مع أعضاء في تيار المستقبل وكبار السياسيين اللبنانيين، ومن المقرر أن يعلن موقفه الساعة الرابعة من بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش)، وفقا لرويترز.

يأتي إعلان الحريري المرتقب في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات التي سجلها العالم الاطلاق.
وقال النائب عن تيار المستقبل محمد الحجار لرويترز أمس الأحد "أتوقع ان الحريري سيعلن غدا عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة. أغلب الظن ان الرئيس الحريري لن يشارك وتيار المستقبل أيضاً لن يشارك ولكن فيصل الكلام ما سيقوله الرئيس سعد الحريري غداً عند الساعة 4. وإذا كان هذا هو القرار فالخروج يكون من البرلمان والسلطة وليس من الحياة السياسية".
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2021
الحريري على "تويتر": أسأل الله أن يخرج لبنان من المستنقع الأليم
17 أكتوبر 2021, 13:17 GMT
ولم يصرح الحريري علانية بعد بأي أسباب للمقاطعة المحتملة، على الرغم من أن مصادر سياسية تقول إنه أعرب عن سخطه مما وصفه بأنه إعاقة لجهوده السابقة للحكم.

وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش لرويترز إنه "أصبح من المعروف الآن ... أنه لن يرشح نفسه" في الانتخابات البرلمانية. وقال "ومع ذلك، لا يزال الباقي قيد المناقشة حتى الآن".
ويقول بعض المحللين إن مقاطعة أكبر حركة سنية في لبنان، والتي من شأنها أن تفضي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي السني، قد تؤدي إلى دعوات للتأجيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية