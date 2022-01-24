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مسؤولة: إيرادات السياحة في مصر تعود إلى مستويات ما قبل كورونا
مسؤولة: إيرادات السياحة في مصر تعود إلى مستويات ما قبل كورونا
كشفت مسؤولة بوزارة السياحة والآثار المصرية عن عودة إيرادات البلاد من قطاع السياحة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T11:58+0000
2022-01-24T11:58+0000
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فيروس كورونا
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وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، لرويترز اليوم الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار.وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، عن أن معظم الإصابات في مصر حاليا بمتحور أوميكرون.وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن "الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة في الإصابات، ومعظم الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما ارتداء الكمامات لمنع تناقل الفيروس".وأضاف: "كثير من المصابين بأوميكرون يعتقدون أنها إنفلونزا موسمية، لأن الأعراض بينهما متشابهة تماما".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/مصر-تعتزم-اتخاذ-قرارات-حاسمة-بشأن-كورونا-في-المدارس-والجامعات-والمؤسسات-الحكومية--1056824088.html
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العالم العربي, فيروس كورونا, مصر, اقتصاد

مسؤولة: إيرادات السياحة في مصر تعود إلى مستويات ما قبل كورونا

11:58 GMT 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشفت مسؤولة بوزارة السياحة والآثار المصرية عن عودة إيرادات البلاد من قطاع السياحة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، لرويترز اليوم الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار.
وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.
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وتوقعت نائبة الوزير أن يتجاوز العام الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية قوية تشمل مشروعات عملاقة تنفذها الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.
وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، عن أن معظم الإصابات في مصر حاليا بمتحور أوميكرون.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن "الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة في الإصابات، ومعظم الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما ارتداء الكمامات لمنع تناقل الفيروس".
وأضاف: "كثير من المصابين بأوميكرون يعتقدون أنها إنفلونزا موسمية، لأن الأعراض بينهما متشابهة تماما".
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