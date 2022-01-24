مسؤولة: إيرادات السياحة في مصر تعود إلى مستويات ما قبل كورونا

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، لرويترز اليوم الاثنين، إن إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار.وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع.وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، عن أن معظم الإصابات في مصر حاليا بمتحور أوميكرون.وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن "الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة في الإصابات، ومعظم الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما ارتداء الكمامات لمنع تناقل الفيروس".وأضاف: "كثير من المصابين بأوميكرون يعتقدون أنها إنفلونزا موسمية، لأن الأعراض بينهما متشابهة تماما".
وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن "الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة في الإصابات، ومعظم الحالات المصابة بمتحور أوميكرون، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما ارتداء الكمامات لمنع تناقل الفيروس".
وأضاف: "كثير من المصابين بأوميكرون يعتقدون أنها إنفلونزا موسمية، لأن الأعراض بينهما متشابهة تماما".