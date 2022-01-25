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https://arabic.sputniknews.com/20220125/البيت-الأبيض-بايدن-ليس-لديه-رغبة-في-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1057162930.html
البيت الأبيض: بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T18:21+0000
2022-01-25T18:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وتابعت، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "ليس لدى الرئيس رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن واشنطن تعد لفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.كما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو" بقيادة الولايات المتحدة، توترات في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهي الإجراءات التي تعتبرها موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي، بينما تؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/أمريكا-إقرار-بجدوى-انتساب-روسيا-إلى-عضوية-الناتو-1057138109.html
https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الدفاع-الأوكراني-لم-نعد-نرى-خطر-غزو-روسي-لبلادنا-1057104497.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا

18:21 GMT 25.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وتابعت، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "ليس لدى الرئيس رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
أمريكا: إقرار بجدوى انتساب روسيا إلى عضوية الناتو
12:52 GMT
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن واشنطن تعد لفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.
كما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق الثلاثاء، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
وزير الدفاع الأوكراني: لم نعد نرى خطر غزو روسي لبلادنا
11:50 GMT
وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو" بقيادة الولايات المتحدة، توترات في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهي الإجراءات التي تعتبرها موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي، بينما تؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
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