https://arabic.sputniknews.com/20220125/العين-بالعين-والسن-بالسن-أنصار-الله-تهدد-الإمارات-بضربات-أكبر-1057052168.html

"العين بالعين والسن بالسن"... "أنصار الله" تهدد الإمارات بضربات أكبر

"العين بالعين والسن بالسن"... "أنصار الله" تهدد الإمارات بضربات أكبر

قال حميد عبد القادر عنتر، مستشار رئيس الحكومة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، إن "اليمن له الحق المشروع في الرد على أي عدوان"، مؤكدا أن هذا "يدخل في... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T08:38+0000

2022-01-25T08:38+0000

2022-01-25T08:38+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047805750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_034665690b3f5faa8975f04e14aa0160.jpg

وأوضح عنتر، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، أن "الإدعاءات بأننا نستخدم أسلحة إيرانية إدعاءات مكررة من قبل العدو السعودي الأمريكي الذي يريد من خلالها شرعنة احتلاله لليمن وجزره وسواحله"، متهما السعودية والإمارات بتنفيذ مشاريع أمريكا في المنطقة".وأكد أن الاتفاق بين الأطراف السياسية على حل سياسي شامل سيكون وقت توقف العدوان وسحب القوات الغازية من كل شبر في اليمن، مشيرا إلى أن الصراع في اليمن ليس له أي علاقة بالملف النووي الايراني ولا يوجد أي علاقة بين الحرب في اليمن والملف الإيراني.وختم مستشار رئيس حكومة "أنصار الله" في صنعاء، تصريحاته بالتأكيد أن "الإمارات سوف تتلقى ضربات أكبر من اليمنيين إن لم تنسحب من العدوان"، قائلا: "العين بالعين والسن بالسن، والدماء اليمنية ليست رخيصة، ودماء السعوديين والإماراتيين ليست أغلى من اليمنيين".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر، أمس الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/المجلس-السياسي-الأعلى-في-اليمن-يهدد-الإمارات-والسعودية-بـإعصار-مدمر-بعد-هجومين-جديدين-1057046823.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم