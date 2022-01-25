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https://arabic.sputniknews.com/20220125/العين-بالعين-والسن-بالسن-أنصار-الله-تهدد-الإمارات-بضربات-أكبر-1057052168.html
"العين بالعين والسن بالسن"... "أنصار الله" تهدد الإمارات بضربات أكبر
"العين بالعين والسن بالسن"... "أنصار الله" تهدد الإمارات بضربات أكبر
قال حميد عبد القادر عنتر، مستشار رئيس الحكومة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، إن "اليمن له الحق المشروع في الرد على أي عدوان"، مؤكدا أن هذا "يدخل في... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:38+0000
2022-01-25T08:38+0000
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وأوضح عنتر، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، أن "الإدعاءات بأننا نستخدم أسلحة إيرانية إدعاءات مكررة من قبل العدو السعودي الأمريكي الذي يريد من خلالها شرعنة احتلاله لليمن وجزره وسواحله"، متهما السعودية والإمارات بتنفيذ مشاريع أمريكا في المنطقة".وأكد أن الاتفاق بين الأطراف السياسية على حل سياسي شامل سيكون وقت توقف العدوان وسحب القوات الغازية من كل شبر في اليمن، مشيرا إلى أن الصراع في اليمن ليس له أي علاقة بالملف النووي الايراني ولا يوجد أي علاقة بين الحرب في اليمن والملف الإيراني.وختم مستشار رئيس حكومة "أنصار الله" في صنعاء، تصريحاته بالتأكيد أن "الإمارات سوف تتلقى ضربات أكبر من اليمنيين إن لم تنسحب من العدوان"، قائلا: "العين بالعين والسن بالسن، والدماء اليمنية ليست رخيصة، ودماء السعوديين والإماراتيين ليست أغلى من اليمنيين".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر، أمس الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/المجلس-السياسي-الأعلى-في-اليمن-يهدد-الإمارات-والسعودية-بـإعصار-مدمر-بعد-هجومين-جديدين-1057046823.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"العين بالعين والسن بالسن"... "أنصار الله" تهدد الإمارات بضربات أكبر

08:38 GMT 25.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHجماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن 2021
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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قال حميد عبد القادر عنتر، مستشار رئيس الحكومة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، إن "اليمن له الحق المشروع في الرد على أي عدوان"، مؤكدا أن هذا "يدخل في منظومة الردع الاستراتيجي".
وأوضح عنتر، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، أن "الإدعاءات بأننا نستخدم أسلحة إيرانية إدعاءات مكررة من قبل العدو السعودي الأمريكي الذي يريد من خلالها شرعنة احتلاله لليمن وجزره وسواحله"، متهما السعودية والإمارات بتنفيذ مشاريع أمريكا في المنطقة".
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
المجلس السياسي الأعلى في اليمن يهدد الإمارات والسعودية بـ"إعصار مدمر" بعد هجومين جديدين
06:39 GMT
وأكد أن الاتفاق بين الأطراف السياسية على حل سياسي شامل سيكون وقت توقف العدوان وسحب القوات الغازية من كل شبر في اليمن، مشيرا إلى أن الصراع في اليمن ليس له أي علاقة بالملف النووي الايراني ولا يوجد أي علاقة بين الحرب في اليمن والملف الإيراني.
وختم مستشار رئيس حكومة "أنصار الله" في صنعاء، تصريحاته بالتأكيد أن "الإمارات سوف تتلقى ضربات أكبر من اليمنيين إن لم تنسحب من العدوان"، قائلا: "العين بالعين والسن بالسن، والدماء اليمنية ليست رخيصة، ودماء السعوديين والإماراتيين ليست أغلى من اليمنيين".
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر، أمس الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.
كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
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