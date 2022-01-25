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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/شاب-يؤدي-الامتحان-بدلا-من-لاعب-منتخب-مصر-مصطفى-محمد-أثناء-مشاركته-في-أمم-أفريقيا-1057155695.html
شاب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب منتخب مصر مصطفى محمد أثناء مشاركته في أمم أفريقيا
شاب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب منتخب مصر مصطفى محمد أثناء مشاركته في أمم أفريقيا
شهدت إحدى المعاهد المصرية واقعة غريبة بطلها شاب ينتحل شخصية لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد ويؤدي الامتحان بدلا منه. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:45+0000
2022-01-25T14:45+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية في تقرير عن الواقعة اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى قول الشاب، الذي لم تذكر اسمه، عبارة نصها: "صاحبي بيمثل مصر وبنقذه"، وذلك بعدما تم كشف الواقعة.ولفتت الصحيفة إلى أن أقوال الشاب أمام النيابة المصرية كشفت تفاصيل الواقعة، التي تم الكشف عنها بواسطة إدارة المعهد، الذي يدرس به لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد.وتابعت: "وجدت إدارة المعهد أن اسم مصطفى محمد، طالب المعهد، موجود ضمن أسماء الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، أمس الاثنين، رغم وجوده ضمن قائمة المنتخب المصري التي تشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون".وأوضحت الصحيفة أنه تم تبليغ الشرطة التي ألقت القبض على الشاب، منتحل شخصية مصطفى محمد، متلبسا داخل لجنة امتحان الفرقة الثانية بالمعهد العالي بشبرامنت.وذكرت الصحيفة أن الشاب، الذي تم القبض عليه، حاصل على ليسانس آداب، وأنه برر ما قام به بأنه كان يحاول إنقاذ صديقه، الذي يشارك مع منتخب مصر، حتى لا يرسب في الامتحان.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن التحريات أثبتت أن ما قام به الشاب جرى بناء على اتفاق مع لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، مشيرة إلى أنه سيتم مواصلة التحريات للتأكد من أدائه امتحانات أخرى لمصطفى محمد من عدمه.
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رياضة, أخبار مصر الآن

شاب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب منتخب مصر مصطفى محمد أثناء مشاركته في أمم أفريقيا

14:45 GMT 25.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمصطفى محمد لاعب المنتخب الأوليمبى المصري يحتفل بهدف فريقه الأول أمام مالي، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، 8 نوفمبر 2019
مصطفى محمد لاعب المنتخب الأوليمبى المصري يحتفل بهدف فريقه الأول أمام مالي، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، 8 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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شهدت إحدى المعاهد المصرية واقعة غريبة بطلها شاب ينتحل شخصية لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد ويؤدي الامتحان بدلا منه.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية في تقرير عن الواقعة اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى قول الشاب، الذي لم تذكر اسمه، عبارة نصها: "صاحبي بيمثل مصر وبنقذه"، وذلك بعدما تم كشف الواقعة.
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ولفتت الصحيفة إلى أن أقوال الشاب أمام النيابة المصرية كشفت تفاصيل الواقعة، التي تم الكشف عنها بواسطة إدارة المعهد، الذي يدرس به لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد.
وتابعت: "وجدت إدارة المعهد أن اسم مصطفى محمد، طالب المعهد، موجود ضمن أسماء الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، أمس الاثنين، رغم وجوده ضمن قائمة المنتخب المصري التي تشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون".
وأوضحت الصحيفة أنه تم تبليغ الشرطة التي ألقت القبض على الشاب، منتحل شخصية مصطفى محمد، متلبسا داخل لجنة امتحان الفرقة الثانية بالمعهد العالي بشبرامنت.
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وذكرت الصحيفة أن الشاب، الذي تم القبض عليه، حاصل على ليسانس آداب، وأنه برر ما قام به بأنه كان يحاول إنقاذ صديقه، الذي يشارك مع منتخب مصر، حتى لا يرسب في الامتحان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن التحريات أثبتت أن ما قام به الشاب جرى بناء على اتفاق مع لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، مشيرة إلى أنه سيتم مواصلة التحريات للتأكد من أدائه امتحانات أخرى لمصطفى محمد من عدمه.
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