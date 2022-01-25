شاب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب منتخب مصر مصطفى محمد أثناء مشاركته في أمم أفريقيا

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية في تقرير عن الواقعة اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى قول الشاب، الذي لم تذكر اسمه، عبارة نصها: "صاحبي بيمثل مصر وبنقذه"، وذلك بعدما تم كشف الواقعة.ولفتت الصحيفة إلى أن أقوال الشاب أمام النيابة المصرية كشفت تفاصيل الواقعة، التي تم الكشف عنها بواسطة إدارة المعهد، الذي يدرس به لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد.وتابعت: "وجدت إدارة المعهد أن اسم مصطفى محمد، طالب المعهد، موجود ضمن أسماء الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، أمس الاثنين، رغم وجوده ضمن قائمة المنتخب المصري التي تشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون".وأوضحت الصحيفة أنه تم تبليغ الشرطة التي ألقت القبض على الشاب، منتحل شخصية مصطفى محمد، متلبسا داخل لجنة امتحان الفرقة الثانية بالمعهد العالي بشبرامنت.وذكرت الصحيفة أن الشاب، الذي تم القبض عليه، حاصل على ليسانس آداب، وأنه برر ما قام به بأنه كان يحاول إنقاذ صديقه، الذي يشارك مع منتخب مصر، حتى لا يرسب في الامتحان.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن التحريات أثبتت أن ما قام به الشاب جرى بناء على اتفاق مع لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، مشيرة إلى أنه سيتم مواصلة التحريات للتأكد من أدائه امتحانات أخرى لمصطفى محمد من عدمه.
ولفتت الصحيفة إلى أن أقوال الشاب أمام النيابة المصرية كشفت تفاصيل الواقعة، التي تم الكشف عنها بواسطة إدارة المعهد، الذي يدرس به لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد.
وتابعت: "وجدت إدارة المعهد أن اسم مصطفى محمد، طالب المعهد، موجود ضمن أسماء الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، أمس الاثنين، رغم وجوده ضمن قائمة المنتخب المصري التي تشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون".
وأوضحت الصحيفة أنه تم تبليغ الشرطة التي ألقت القبض على الشاب، منتحل شخصية مصطفى محمد، متلبسا داخل لجنة امتحان الفرقة الثانية بالمعهد العالي بشبرامنت.
وذكرت الصحيفة أن الشاب، الذي تم القبض عليه، حاصل على ليسانس آداب، وأنه برر ما قام به بأنه كان يحاول إنقاذ صديقه، الذي يشارك مع منتخب مصر، حتى لا يرسب في الامتحان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن التحريات أثبتت أن ما قام به الشاب جرى بناء على اتفاق مع لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، مشيرة إلى أنه سيتم مواصلة التحريات للتأكد من أدائه امتحانات أخرى لمصطفى محمد من عدمه.