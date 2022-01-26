تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220126/روسيا-تبدأ-بتجريب-لقاح-سبوتنيكv-عن-طريق-الأنف-1057205448.html
روسيا تبدأ بتجريب لقاح "سبوتنيكV" عن طريق الأنف
روسيا تبدأ بتجريب لقاح "سبوتنيكV" عن طريق الأنف
بدأت في روسيا التجارب السريرية للقاح "سبوتنيكV" المضاد لـ"كوفيد-19"، الذي سيتم تلقي جرعاته عن طريق الأنف. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:08+0000
2022-01-26T15:08+0000
علوم
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050402545_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_d3f56b84a09b920aaad74a3becb19601.jpg
أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، ورئيسة المقر التشغيلي للسيطرة على حالة فيروس كورونا ومراقبتها في موسكو أنه قد "بدأت التجارب السريرية للقاح الأنفي، حيث يشارك 400 متطوع في المرحلتين الأوليتين، وقد تم تطعيم أولهم بالفعل" حسبما ذكره الموقع الحكومي الرسمي لمدينة موسكو "موس.رو"، اليوم الأربعاء.وقالت راكوفا: "بدأت التجارب السريرية للقاح الأنفي، وتجري حاليا في موسكو وسان بطرسبورغ، ففي موسكو، تكفلت جامعة سيتشينوف، وعيادات متعددة التخصصات في المدينة بإجراء الاختبارات".وأضافت: "لقاح الأنف هو نفس "سبوتنيك V" المكون من مركبين، وبنفس الجرعة، ولكن بشكل مختلف فقط، على شكل رذاذ أنفي، وهو يُعطى مرتين، أيضًا بفاصل 21 يومًا، لقد بدأت الاختبارات بالفعل وتلقى المشاركون الأوائل اللقاحات المناسبة".وتستغرق المرحلة النشطة للدراسة ستة أشهر، سيتم خلالها تطعيم 400 مشارك، ويحصل جميع المتطوعين على شهادة التطعيم ورمز الاستجابة السريعة ومكافأة نقدية".وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اختبار لقاح للأنف المضاد لـ"كوفيد-19".وقال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز أبحاث "غاماليه" للأوبئة: "يتكون لقاح الأنف المضاد لـ"كوفيد-19"، والذي يعمل عليه مركز أبحاث "غاماليه" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، من جرعتين، ولكن إذا تم استخدامه كمعزز، فعندئذٍ يكون تطعيم واحد كافيًا".وأشار إلى أن "لقاح الأنف مكون من جرعتين،. فإذا كان تطعيمًا أوليًا، يتم استخدام مكونين، وإذا كان لقاحًا معززًا، فعندئذٍ مكون واحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-روسيا-تخفض-بشكل-حاد-احتياطها-من-الدولارات-1057190712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050402545_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_47afdc9a111677b55b580d024dc2e46c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

روسيا تبدأ بتجريب لقاح "سبوتنيكV" عن طريق الأنف

15:08 GMT 26.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
تابعنا عبر
بدأت في روسيا التجارب السريرية للقاح "سبوتنيكV" المضاد لـ"كوفيد-19"، الذي سيتم تلقي جرعاته عن طريق الأنف.
أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، ورئيسة المقر التشغيلي للسيطرة على حالة فيروس كورونا ومراقبتها في موسكو أنه قد "بدأت التجارب السريرية للقاح الأنفي، حيث يشارك 400 متطوع في المرحلتين الأوليتين، وقد تم تطعيم أولهم بالفعل" حسبما ذكره الموقع الحكومي الرسمي لمدينة موسكو "موس.رو"، اليوم الأربعاء.
وقالت راكوفا: "بدأت التجارب السريرية للقاح الأنفي، وتجري حاليا في موسكو وسان بطرسبورغ، ففي موسكو، تكفلت جامعة سيتشينوف، وعيادات متعددة التخصصات في المدينة بإجراء الاختبارات".
وأضافت: "لقاح الأنف هو نفس "سبوتنيك V" المكون من مركبين، وبنفس الجرعة، ولكن بشكل مختلف فقط، على شكل رذاذ أنفي، وهو يُعطى مرتين، أيضًا بفاصل 21 يومًا، لقد بدأت الاختبارات بالفعل وتلقى المشاركون الأوائل اللقاحات المناسبة".
وتستغرق المرحلة النشطة للدراسة ستة أشهر، سيتم خلالها تطعيم 400 مشارك، ويحصل جميع المتطوعين على شهادة التطعيم ورمز الاستجابة السريعة ومكافأة نقدية".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اختبار لقاح للأنف المضاد لـ"كوفيد-19".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
لافروف: روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من الدولارات
10:26 GMT
وقال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز أبحاث "غاماليه" للأوبئة: "يتكون لقاح الأنف المضاد لـ"كوفيد-19"، والذي يعمل عليه مركز أبحاث "غاماليه" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، من جرعتين، ولكن إذا تم استخدامه كمعزز، فعندئذٍ يكون تطعيم واحد كافيًا".
وأشار إلى أن "لقاح الأنف مكون من جرعتين،. فإذا كان تطعيمًا أوليًا، يتم استخدام مكونين، وإذا كان لقاحًا معززًا، فعندئذٍ مكون واحد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية