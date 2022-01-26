https://arabic.sputniknews.com/20220126/روسيا-تبدأ-بتجريب-لقاح-سبوتنيكv-عن-طريق-الأنف-1057205448.html

روسيا تبدأ بتجريب لقاح "سبوتنيكV" عن طريق الأنف

روسيا تبدأ بتجريب لقاح "سبوتنيكV" عن طريق الأنف

بدأت في روسيا التجارب السريرية للقاح "سبوتنيكV" المضاد لـ"كوفيد-19"، الذي سيتم تلقي جرعاته عن طريق الأنف. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T15:08+0000

2022-01-26T15:08+0000

2022-01-26T15:08+0000

علوم

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، ورئيسة المقر التشغيلي للسيطرة على حالة فيروس كورونا ومراقبتها في موسكو أنه قد "بدأت التجارب السريرية للقاح الأنفي، حيث يشارك 400 متطوع في المرحلتين الأوليتين، وقد تم تطعيم أولهم بالفعل" حسبما ذكره الموقع الحكومي الرسمي لمدينة موسكو "موس.رو"، اليوم الأربعاء.وقالت راكوفا: "بدأت التجارب السريرية للقاح الأنفي، وتجري حاليا في موسكو وسان بطرسبورغ، ففي موسكو، تكفلت جامعة سيتشينوف، وعيادات متعددة التخصصات في المدينة بإجراء الاختبارات".وأضافت: "لقاح الأنف هو نفس "سبوتنيك V" المكون من مركبين، وبنفس الجرعة، ولكن بشكل مختلف فقط، على شكل رذاذ أنفي، وهو يُعطى مرتين، أيضًا بفاصل 21 يومًا، لقد بدأت الاختبارات بالفعل وتلقى المشاركون الأوائل اللقاحات المناسبة".وتستغرق المرحلة النشطة للدراسة ستة أشهر، سيتم خلالها تطعيم 400 مشارك، ويحصل جميع المتطوعين على شهادة التطعيم ورمز الاستجابة السريعة ومكافأة نقدية".وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اختبار لقاح للأنف المضاد لـ"كوفيد-19".وقال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز أبحاث "غاماليه" للأوبئة: "يتكون لقاح الأنف المضاد لـ"كوفيد-19"، والذي يعمل عليه مركز أبحاث "غاماليه" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، من جرعتين، ولكن إذا تم استخدامه كمعزز، فعندئذٍ يكون تطعيم واحد كافيًا".وأشار إلى أن "لقاح الأنف مكون من جرعتين،. فإذا كان تطعيمًا أوليًا، يتم استخدام مكونين، وإذا كان لقاحًا معززًا، فعندئذٍ مكون واحد".

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علوم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي