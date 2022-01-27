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https://arabic.sputniknews.com/20220127/الدولار-يصعد-مع-ترقب-الأسواق-ارتفاعا-أكبر-وأسرع-لأسعار-الفائدة-1057269546.html
الدولار يصعد مع ترقب الأسواق ارتفاعا أكبر وأسرع لأسعار الفائدة
الدولار يصعد مع ترقب الأسواق ارتفاعا أكبر وأسرع لأسعار الفائدة
قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، بدعم من توقعات عن ارتفاع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T10:22+0000
2022-01-27T10:22+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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خلال جلسة التداول في لندن تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، في حين تعثر اليورو حول أقل مستوى في شهرين عند 1.11930 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار النيوزيلندي وأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي.وصعد الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة مع تحرك أسواق المال على نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا العام، وفقا لـ "رويترز".وزاد الدولار 0.7 بالمئة مقابل الين الياباني وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في حين ارتفع العائدة على سندات الخزانة واكتسبت أسواق الأسهم دعما من توقعات رفع أسعار الفائدة.وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول 96.825 متماسكا بالقرب من أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة في أحدث تداول له بنحو 0.5 بالمئة إلى 0.7077 دولار بعد تراجعه إلى 0.7064 دولار في وقت سابق من الجلسة.وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.6597 دولار مقتربا من أقل مستوى في نحو 15 شهرا.ونزل الأسترليني إلى أقل مستوى في شهر مسجلا 1.3407 دولار وانخفض في أحدث تداول له 0.4 بالمئة.ويتجه اليوان صوب أكبر تراجع يومي في أكثر من شهر في المعاملات المحلية وسجل في أحدث تداول 6.3632 مقابل الدولار.أما العملات الرقمية فقد تمسكت بمعظم مكاسبها في أعقاب اجتماع المركزي الأمريكي، وإن كانت بتكوين تراجعت اثنين بالمئة في أحدث معاملاتها وسجلت 36049 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الدولار-يتراجع-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-بداية-نوفمبر-الماضي-1056101951.html
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اقتصاد, سعر الدولار اليوم

الدولار يصعد مع ترقب الأسواق ارتفاعا أكبر وأسرع لأسعار الفائدة

10:22 GMT 27.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية، اليوم الخميس، بدعم من توقعات عن ارتفاع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
خلال جلسة التداول في لندن تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، في حين تعثر اليورو حول أقل مستوى في شهرين عند 1.11930 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار النيوزيلندي وأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي.
وصعد الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة مع تحرك أسواق المال على نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا العام، وفقا لـ "رويترز".
وزاد الدولار 0.7 بالمئة مقابل الين الياباني وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في حين ارتفع العائدة على سندات الخزانة واكتسبت أسواق الأسهم دعما من توقعات رفع أسعار الفائدة.
وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول 96.825 متماسكا بالقرب من أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.
وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة في أحدث تداول له بنحو 0.5 بالمئة إلى 0.7077 دولار بعد تراجعه إلى 0.7064 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.6597 دولار مقتربا من أقل مستوى في نحو 15 شهرا.
ونزل الأسترليني إلى أقل مستوى في شهر مسجلا 1.3407 دولار وانخفض في أحدث تداول له 0.4 بالمئة.
ويتجه اليوان صوب أكبر تراجع يومي في أكثر من شهر في المعاملات المحلية وسجل في أحدث تداول 6.3632 مقابل الدولار.
أما العملات الرقمية فقد تمسكت بمعظم مكاسبها في أعقاب اجتماع المركزي الأمريكي، وإن كانت بتكوين تراجعت اثنين بالمئة في أحدث معاملاتها وسجلت 36049 دولارا.
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ بداية نوفمبر الماضي
14 يناير, 09:17 GMT
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