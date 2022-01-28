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https://arabic.sputniknews.com/20220128/العدل-الليبية-تستنكر-محاولة-اغتيال-الوزيرة-حليمة-عبد-الرحمن-في-طرابلس-1057402229.html
العدل الليبية تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبد الرحمن في طرابلس
العدل الليبية تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبد الرحمن في طرابلس
دانت وزارة العدل الليبية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال الوزيرة حليمة البوسيفي على طريق السواني في طرابلس. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T22:11+0000
2022-01-28T22:27+0000
ليبيا
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وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "سيارة اعترضت موكب الوزيرة الجمعة، ثم خرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب".وأضاف البيان أن "الهجوم وقع في منطقة السواني، جنوب طرابلس، معتبرا العمل "إجرامي جبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة".ودعا البيان جميع الأجهزة الأمنية المختصة "بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة".وفي وقت سابق، مساء اليوم الجمعة، قالت مصادر من وزارة العدل الليبية لـ"سبوتنيك"، إن موكب الوزيرة حليمة عبد الرحمن، تعرض لإطلاق نار. وأضافت المصادر أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.في الشهر الماضي، كشف مصدر ليبي مطلع، أن مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس أغلق لأيام نظرا لاحتياطات أمنية، موضحا أن المجلس لم يتلق أي تهديدات لإغلاقه.وحول تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس، قال المصدر إن "طرابلس مدينة كبيرة، وكل منطقة بها لديها من يحميها، ومنذ شهر وحتى الآن لم يتوقف إطلاق النار في طرابلس، لكنه ليس رصاص حرب، وإنما إطلاق رصاص لبعض المشاكل".بالأمس، أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، بمقتل 23 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) خلال عمليات عسكرية تشنها قوات الجيش الليبي جنوب شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/تعرض-موكب-وزيرة-العدل-الليبية-لإطلاق-نار-1057393589.html
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ليبيا

العدل الليبية تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبد الرحمن في طرابلس

22:11 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 22:27 GMT 28.01.2022)
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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دانت وزارة العدل الليبية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال الوزيرة حليمة البوسيفي على طريق السواني في طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "سيارة اعترضت موكب الوزيرة الجمعة، ثم خرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب".
وأضاف البيان أن "الهجوم وقع في منطقة السواني، جنوب طرابلس، معتبرا العمل "إجرامي جبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة".
وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
16:51 GMT
ودعا البيان جميع الأجهزة الأمنية المختصة "بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة".
وفي وقت سابق، مساء اليوم الجمعة، قالت مصادر من وزارة العدل الليبية لـ"سبوتنيك"، إن موكب الوزيرة حليمة عبد الرحمن، تعرض لإطلاق نار.
وأضافت المصادر أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.
في الشهر الماضي، كشف مصدر ليبي مطلع، أن مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس أغلق لأيام نظرا لاحتياطات أمنية، موضحا أن المجلس لم يتلق أي تهديدات لإغلاقه.
وحول تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس، قال المصدر إن "طرابلس مدينة كبيرة، وكل منطقة بها لديها من يحميها، ومنذ شهر وحتى الآن لم يتوقف إطلاق النار في طرابلس، لكنه ليس رصاص حرب، وإنما إطلاق رصاص لبعض المشاكل".
بالأمس، أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، بمقتل 23 عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) خلال عمليات عسكرية تشنها قوات الجيش الليبي جنوب شرقي البلاد.
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