الكويت تدرس إيقاف العمليات الجراحية غير الطارئة بعد الزيادة في إصابات كورونا

وحسب ما نقلت القبس الكويتية عن مصادر في وزارة الصحة، أكدت "وجود أكثر من مقترح أمام مسؤولي وزارة الصحة بهدف التعامل الأمثل مع ارتفاع إشغال الأجنحة والعناية وتزايد الحالات التي تتطلب أوضاعها الصحية الدخول للمستشفى عموما".وعن أعداد المرضى داخل أجنحة كورونا كشفت المصادر إلى أن الأعداد شهدت ارتفاعا من 22 حالة في الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 410، أمس الخميس.ولذلك أوضحت المصادر أن ايقاف العمليات الجراحية غير الطارئة داخل المستشفيات العامة هو أحد الحلول المقترحة للتعامل مع تلك الأزمة.وقالت إن الهدف من إيقاف تلك العمليات غير الطارئة هو "توفير جهود الطواقم الطبية والتمريضية لرعاية وخدمة مرضى كورونا، مع عدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمرضى الآخرين".وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت تأكيد إصابة 6.515 حالة جديدة، وتسجيل 5.063 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 521.341 حالة.
قالت تقارير إعلامية، إن السلطات الصحية في الكويت تدرس حاليا عدة خيارات من بينها إيقاف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة، وذلك عقب امتلاء أجنحة العناية المركزة بمرضى كورونا.
وحسب ما نقلت القبس الكويتية عن مصادر في وزارة الصحة، أكدت "وجود أكثر من مقترح أمام مسؤولي وزارة الصحة بهدف التعامل الأمثل مع ارتفاع إشغال الأجنحة والعناية وتزايد الحالات التي تتطلب أوضاعها الصحية الدخول للمستشفى عموما".