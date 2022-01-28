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https://arabic.sputniknews.com/20220128/حوت-أزرق-يضرب-طائرة-درون-بعمود-ماء-من-أنفه-فيديو--1057363009.html
حوت أزرق يضرب طائرة درون بعمود ماء من أنفه... فيديو
حوت أزرق يضرب طائرة درون بعمود ماء من أنفه... فيديو
تداول رواد لوسائل التواصل الاجتماعي ومحبون للحيتان حول العالم مشاهد مثيرة جدا تم تصويرها بعدسة طائرة درون، حيث نفث حوت أزرق عملاق عمود بخار ماء من فتحت أنفه... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:04+0000
2022-01-28T13:04+0000
2022-01-28T13:26+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وظن الكثيرون أن الحوت الأزرق قد تقصد ضرب الطائرة بعمود الماء الصادر من فوهة أنفه، لكن الحقيقة مخالفة لهذه التوقعات التي بدت صحيحة إلى حد ما في المشهد بسبب اقتطاع جزء منه.ونشر هذا الفيديو الرائع لأول مرة المصور كريستان ميلر على صفحنه في "إنستغرام"، حيث وضح أن الهدف من الاقتراب إلى هذا الحد من الحوت هو جمع عينات مخاطية من بخار الماء الصادر من فوهته الأنفية الضخمة.ويستطيع العلماء من خلال الحصول على عينات مخاطية عن طريق البخار والماء الصادر من زفير الحوت، دراسة الحمض النووي والحالة الصحية العامة لأكبر مخلوقات الأرض التي عرفها التاريخ من دون المساس بها أو إزعاجها.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/قلب-يزن-180-كيلوغراما-لمخلوق-أكبر-من-340-فيلا-أسطورة-تعيش-على-الأرض-صور-وفيديو-1053827067.html
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مجتمع, نادي الفيديو
حوت أزرق يضرب طائرة درون بعمود ماء من أنفه... فيديو 13:04 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 28.01.2022)
تداول رواد لوسائل التواصل الاجتماعي ومحبون للحيتان حول العالم مشاهد مثيرة جدا تم تصويرها بعدسة طائرة درون، حيث نفث حوت أزرق عملاق عمود بخار ماء من فتحت أنفه ارتطم بالطائرة وكاد أن يسقطها.
وظن الكثيرون أن
الحوت الأزرق
قد تقصد ضرب الطائرة بعمود الماء الصادر من فوهة أنفه، لكن الحقيقة مخالفة لهذه التوقعات التي بدت صحيحة إلى حد ما في المشهد بسبب اقتطاع جزء منه.
ونشر هذا الفيديو الرائع لأول مرة المصور كريستان ميلر على
صفحنه في "إنستغرام"
، حيث وضح أن الهدف من الاقتراب إلى هذا الحد من الحوت هو جمع عينات مخاطية من بخار الماء الصادر من فوهته الأنفية الضخمة.
تعتبر "ضربة" زفير الحوت الأزرق بمثابة "انفجار قوي" للمياه يصل سماكتها تقريبا كذراع رجل وترتفع لحوالي 6 أمتار (20 قدمًا) فوق سطح البحر.
11 ديسمبر 2021, 20:06 GMT
ويستطيع العلماء من خلال الحصول على عينات مخاطية عن طريق البخار والماء الصادر
من زفير الحوت
، دراسة الحمض النووي والحالة الصحية العامة لأكبر مخلوقات الأرض التي عرفها التاريخ من دون المساس بها أو إزعاجها.