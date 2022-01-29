تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-9-من-أنصار-الله-في-استهداف-جوي-غرب-تعز-1057437578.html
الجيش اليمني يعلن مقتل 9 من "أنصار الله" في استهداف جوي غرب تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل 9 من "أنصار الله" في استهداف جوي غرب تعز
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على خلفية غارات جوية للتحالف العربي بقيادة... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T17:29+0000
2022-01-29T17:29+0000
العالم العربي
اليمن
انصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473653_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fd9ba57fb3712d176865c6d69908ea9.jpg
القاهرة، 29 يناير – سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته على "فيسبوك"، أن طيران التحالف العربي استهدف موقعا لميلشيا الحوثي في جبل حَبشي غرب محافظة تعز، في وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر تلك الميلشيا وتدمير سلاح مدفعية.وأفاد المركز بأن "طيران التحالف دمّر عربة [بي إم بي] تابعة لميلشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مِحزام مَاس شمال غربي مأرب".وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقتل 90 مسلحا من جماعة "الحوثيين" وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-90-عنصرا-من-أنصار-الله-بغارات-جوية-في-مأرب-1057429736.html
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473653_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d4656ba0b814867130ca711dd0cb02aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اليمن, انصار الله

الجيش اليمني يعلن مقتل 9 من "أنصار الله" في استهداف جوي غرب تعز

17:29 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على خلفية غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظتي تعز ومأرب.
القاهرة، 29 يناير – سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته على "فيسبوك"، أن طيران التحالف العربي استهدف موقعا لميلشيا الحوثي في جبل حَبشي غرب محافظة تعز، في وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر تلك الميلشيا وتدمير سلاح مدفعية.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
التحالف العربي يعلن مقتل 90 عنصرا من "أنصار الله" بغارات جوية في مأرب
14:15 GMT
وأفاد المركز بأن "طيران التحالف دمّر عربة [بي إم بي] تابعة لميلشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مِحزام مَاس شمال غربي مأرب".
وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقتل 90 مسلحا من جماعة "الحوثيين" وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون (2) وغامبيا (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الثاني)15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية