الجيش اليمني يعلن مقتل 9 من "أنصار الله" في استهداف جوي غرب تعز

القاهرة، 29 يناير – سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته على "فيسبوك"، أن طيران التحالف العربي استهدف موقعا لميلشيا الحوثي في جبل حَبشي غرب محافظة تعز، في وقت أدى الاستهداف إلى مصرع ما لا يقل عن 9 من عناصر تلك الميلشيا وتدمير سلاح مدفعية.وأفاد المركز بأن "طيران التحالف دمّر عربة [بي إم بي] تابعة لميلشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مِحزام مَاس شمال غربي مأرب".وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقتل 90 مسلحا من جماعة "الحوثيين" وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأفاد المركز بأن "طيران التحالف دمّر عربة [بي إم بي] تابعة لميلشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مِحزام مَاس شمال غربي مأرب".
وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقتل 90 مسلحا من جماعة "الحوثيين" وتدمير 13 آلية عسكرية، على خلفية تنفيذ قواته 27 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.