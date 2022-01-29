https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصين-تعلن-عن-قفزة-في-إصابات-كورونا-بين-البعثات-الرياضية-في-أولمبياد-بكين-1057418756.html

الصين تعلن عن "قفزة" في إصابات كورونا بين البعثات الرياضية في أولمبياد بكين

الصين تعلن عن "قفزة" في إصابات كورونا بين البعثات الرياضية في أولمبياد بكين

أعلنت الصين رسميا عن ما أسمته "قفزة" في إصابات فيروس كورونا بين أفراد البعثات الرياضية المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T10:31+0000

2022-01-29T10:31+0000

2022-01-29T10:31+0000

الصين

دورة الألعاب الأوليمبية

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وحسب بيان للجنة المنظمة للأولمبياد نشرته رويترز، أكدت أنه تم اكتشاف إصابة 36 فردًا مرتبطًا بدورة الألعاب الأولمبية، بينهم لاعبون ومسؤولون.وقالت إن 29 تم اكتشاف إصابتهم عند وصولهم إلى مطار بكين، اليوم السبت فيما تم اكتشاف إصابة 7 أشخاص في فقاعة "الحلقة المغلقة" التي تفصل موظفي الحدث عن الجمهور.وأوضح أن المنظمين "واثقون" من نظامهم للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن تتسرب العدوى للجمهور.وقال انطون سليبيشيف، لاعب الهوكي الروسي، لوكالة RIA للأنباء: "إنه أمر مزعج أنك تحتاج كل صباح إلى الاستيقاظ مبكرا قليلا خاصة لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أعتقد أنه في غضون أيام قليلة، سيكون طبيعيا مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة".يشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الألعاب الأوليمبية من الجمعة إلى 20 فبراير/ شباط المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/الصين-لا-أحد-يهتم-لعدم-حضور-بعض-السياسيين-أولمبياد-بكين-1053703572.html

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الصين, دورة الألعاب الأوليمبية