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الصين تعلن عن "قفزة" في إصابات كورونا بين البعثات الرياضية في أولمبياد بكين
الصين تعلن عن "قفزة" في إصابات كورونا بين البعثات الرياضية في أولمبياد بكين
أعلنت الصين رسميا عن ما أسمته "قفزة" في إصابات فيروس كورونا بين أفراد البعثات الرياضية المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:31+0000
2022-01-29T10:31+0000
الصين
دورة الألعاب الأوليمبية
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وحسب بيان للجنة المنظمة للأولمبياد نشرته رويترز، أكدت أنه تم اكتشاف إصابة 36 فردًا مرتبطًا بدورة الألعاب الأولمبية، بينهم لاعبون ومسؤولون.وقالت إن 29 تم اكتشاف إصابتهم عند وصولهم إلى مطار بكين، اليوم السبت فيما تم اكتشاف إصابة 7 أشخاص في فقاعة "الحلقة المغلقة" التي تفصل موظفي الحدث عن الجمهور.وأوضح أن المنظمين "واثقون" من نظامهم للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن تتسرب العدوى للجمهور.وقال انطون سليبيشيف، لاعب الهوكي الروسي، لوكالة RIA للأنباء: "إنه أمر مزعج أنك تحتاج كل صباح إلى الاستيقاظ مبكرا قليلا خاصة لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أعتقد أنه في غضون أيام قليلة، سيكون طبيعيا مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة".يشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الألعاب الأوليمبية من الجمعة إلى 20 فبراير/ شباط المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الصين-لا-أحد-يهتم-لعدم-حضور-بعض-السياسيين-أولمبياد-بكين-1053703572.html
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الصين, دورة الألعاب الأوليمبية

الصين تعلن عن "قفزة" في إصابات كورونا بين البعثات الرياضية في أولمبياد بكين

10:31 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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أعلنت الصين رسميا عن ما أسمته "قفزة" في إصابات فيروس كورونا بين أفراد البعثات الرياضية المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية.
وحسب بيان للجنة المنظمة للأولمبياد نشرته رويترز، أكدت أنه تم اكتشاف إصابة 36 فردًا مرتبطًا بدورة الألعاب الأولمبية، بينهم لاعبون ومسؤولون.
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8 ديسمبر 2021, 13:21 GMT
وقالت إن 29 تم اكتشاف إصابتهم عند وصولهم إلى مطار بكين، اليوم السبت فيما تم اكتشاف إصابة 7 أشخاص في فقاعة "الحلقة المغلقة" التي تفصل موظفي الحدث عن الجمهور.
وقال برايان مكلوسكي، رئيس الفريق الطبي لدورة الألعاب الأوليمبية، في مؤتمر صحفي: "نحن الآن نمر في فترة الذروة للأشخاص الذين يصلون إلى الصين، وبالتالي نتوقع أن نرى أعلى الأرقام في هذه المرحلة".
وأوضح أن المنظمين "واثقون" من نظامهم للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن تتسرب العدوى للجمهور.

وقد ارتفعت الحالات بين الرياضيين ومسؤولي الفرق، بما في ذلك وسائل الإعلام والجهات الراعية والموظفون، لأول مرة منذ أن بدأت الصين في إصدار الأرقام اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا ذات الصلة بالأولمبياد في 23 يناير/ كانون الثاني.

وقال انطون سليبيشيف، لاعب الهوكي الروسي، لوكالة RIA للأنباء: "إنه أمر مزعج أنك تحتاج كل صباح إلى الاستيقاظ مبكرا قليلا خاصة لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أعتقد أنه في غضون أيام قليلة، سيكون طبيعيا مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة".

وقال: "يشعر الجميع بالقلق من أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية فجأة، لكن الحقيقة هي أننا نعيش مع كورونا، نحن نقبل كل المخاطر والمخاوف".

يشار إلى أنه من المقرر أن تستمر الألعاب الأوليمبية من الجمعة إلى 20 فبراير/ شباط المقبل.
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