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السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة هرتسوغ للإمارات "تاريخية"
السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة هرتسوغ للإمارات "تاريخية"
علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى الإمارات، التي وصل إليها اليوم الأحد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:06+0000
2022-01-30T12:06+0000
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وكتب نيدز، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تدوينة بهذه المناسبة، وصف فيها زيارة هرتسوغ إلى الإمارات بـ "التاريخية".وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "أوجه التهنئة بمناسبة هذه الزيارة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على زيارته التاريخية للإمارات العربية المتحدة"، مضيفا: "هذه هي الدبلوماسية".وأعلنت الصفحة الرسمية لدولة إسرائيل على "تويتر"، وصل إسحاق هرتسوغ وقرينته إلى أبوظبي، في وقت سابق اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في سبتمبر/ أيلول 2020.وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، حسبما ظهر في الصور التي نشرتها الصفحة على "تويتر".ولفتت الصفحة إلى أن الزيارة تساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن هرتسوغ أعرب عن سعادته بما لقيه من استقبال حميم.وفي وقت سابق، علق الرئيس الإسرائيلي على دعوة ولي عهد أبو ظبي له بزيارة الإمارات، مؤكدا أنها فرصة لتحول تاريخي في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يصل-إلى-الإمارات-1057451535.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة هرتسوغ للإمارات "تاريخية"

12:06 GMT 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPOالرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
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علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى الإمارات، التي وصل إليها اليوم الأحد.
وكتب نيدز، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تدوينة بهذه المناسبة، وصف فيها زيارة هرتسوغ إلى الإمارات بـ "التاريخية".
وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "أوجه التهنئة بمناسبة هذه الزيارة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على زيارته التاريخية للإمارات العربية المتحدة"، مضيفا: "هذه هي الدبلوماسية".
وأعلنت الصفحة الرسمية لدولة إسرائيل على "تويتر"، وصل إسحاق هرتسوغ وقرينته إلى أبوظبي، في وقت سابق اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في سبتمبر/ أيلول 2020.
وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، حسبما ظهر في الصور التي نشرتها الصفحة على "تويتر".
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات
08:28 GMT
ولفتت الصفحة إلى أن الزيارة تساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن هرتسوغ أعرب عن سعادته بما لقيه من استقبال حميم.
وفي وقت سابق، علق الرئيس الإسرائيلي على دعوة ولي عهد أبو ظبي له بزيارة الإمارات، مؤكدا أنها فرصة لتحول تاريخي في الشرق الأوسط.
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