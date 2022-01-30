السفير الأمريكي في إسرائيل: زيارة هرتسوغ للإمارات "تاريخية"

وكتب نيدز، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تدوينة بهذه المناسبة، وصف فيها زيارة هرتسوغ إلى الإمارات بـ "التاريخية".وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "أوجه التهنئة بمناسبة هذه الزيارة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على زيارته التاريخية للإمارات العربية المتحدة"، مضيفا: "هذه هي الدبلوماسية".وأعلنت الصفحة الرسمية لدولة إسرائيل على "تويتر"، وصل إسحاق هرتسوغ وقرينته إلى أبوظبي، في وقت سابق اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في سبتمبر/ أيلول 2020.وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، حسبما ظهر في الصور التي نشرتها الصفحة على "تويتر".ولفتت الصفحة إلى أن الزيارة تساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن هرتسوغ أعرب عن سعادته بما لقيه من استقبال حميم.وفي وقت سابق، علق الرئيس الإسرائيلي على دعوة ولي عهد أبو ظبي له بزيارة الإمارات، مؤكدا أنها فرصة لتحول تاريخي في الشرق الأوسط.