وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي

جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي تستضيفه الكويت حاليا، بحسب تدوينة نشرها لعمامرة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.وقال وزير الخارجية الجزائري إنه أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي، رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري.وتابع: "استعرضنا خلال الاجتماع أهم القضايا التي تهم العالم العربي وآفاق تنسيق وتوحيد الرؤى بشأنها من خلال تكثيف هذا النوع من اللقاءات".يذكر أن الكويت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية، تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية الجزائري إنه أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي، رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري.
لقاء أخوي مع زميلي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري، استعرضنا خلاله أهم القضايا التي تهم العالم العربي وآفاق تنسيق وتوحيد الرؤى بشأنها من خلال تكثيف هذا النوع من اللقاءات. pic.twitter.com/Vn4AgxY9wL