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وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي
وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي
أجرى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، تناولا خلالها أهم التحديات التي تواجه الدول العربية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-30T11:30+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي تستضيفه الكويت حاليا، بحسب تدوينة نشرها لعمامرة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.وقال وزير الخارجية الجزائري إنه أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي، رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري.وتابع: "استعرضنا خلال الاجتماع أهم القضايا التي تهم العالم العربي وآفاق تنسيق وتوحيد الرؤى بشأنها من خلال تكثيف هذا النوع من اللقاءات".يذكر أن الكويت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية، تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/مباحثات-بين-وزيري-خارجية-الكويت-وتونس-لتعزيز-العلاقات-1057451775.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار الكويت اليوم

وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي

11:30 GMT 30.01.2022
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رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
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أجرى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، تناولا خلالها أهم التحديات التي تواجه الدول العربية.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي تستضيفه الكويت حاليا، بحسب تدوينة نشرها لعمامرة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
مباحثات بين وزيري خارجية الكويت وتونس لتعزيز العلاقات
08:50 GMT
وقال وزير الخارجية الجزائري إنه أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي، رئيس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري.
وتابع: "استعرضنا خلال الاجتماع أهم القضايا التي تهم العالم العربي وآفاق تنسيق وتوحيد الرؤى بشأنها من خلال تكثيف هذا النوع من اللقاءات".
يذكر أن الكويت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية، تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
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