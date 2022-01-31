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https://arabic.sputniknews.com/20220131/الاتحاد-الأفريقي-يعلق-عضوية-بوركينا-فاسو-1057533351.html
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو
أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو، على خلفية انقلاب 24 كانون الثاني/يناير، الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:31+0000
2022-01-31T11:31+0000
الاتحاد الأفريقي
بوركينا فاسو
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جاء هذا في تغريدة لمجلس السلام والأمن التابع للتكتل المكوّن من 15 بلدا، بحسب "فرانس برس".وقال المجلس إنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت قيادات في الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد شهدت، الفترة الماضية، احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجيش-الفرنسي-يعلن-مقتل-60-إرهابيا-في-بوركينا-فاسو-1057482841.html
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الاتحاد الأفريقي, بوركينا فاسو

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

11:31 GMT 31.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIالاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو، على خلفية انقلاب 24 كانون الثاني/يناير، الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري.
جاء هذا في تغريدة لمجلس السلام والأمن التابع للتكتل المكوّن من 15 بلدا، بحسب "فرانس برس".
وقال المجلس إنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو
أمس, 20:30 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت قيادات في الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
وكانت البلاد شهدت، الفترة الماضية، احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
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