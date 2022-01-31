https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-إسرائيل-يأمل-أن-تقتدي-دول-عربية-أخرى-بالإمارات-في-التطبيع-1057513269.html

رئيس إسرائيل يأمل أن تقتدي دول عربية أخرى بالإمارات في التطبيع

رئيس إسرائيل يأمل أن تقتدي دول عربية أخرى بالإمارات في التطبيع

أعرب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عن أمله في زيادة عدد الدول العربية المطبّعة مع بلاده، وذلك خلال زيارته غير المسبوقة إلى الإمارات. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قال هرتسوغ خلال زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات وتلحق بركب التطبيع مع إسرائيل.والتقى الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.وجرت للرئيس لدى وصوله إلى "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين إماراتيين، حيث "اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامته إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.وأطلقت المدفعية "21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته"، وفقا للوكالة.كانت الإمارات والبحرين أعلنتا، في سبتمبر/أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.الشهر الماضي، قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني الذي يعتبر أولوية أمنية قصوى للدولة العبرية.وأكد هرتسوغ الذي يشغل منصبا فخريا أن "الشراكة الجديدة الجريئة (...) ستغيّر الشرق الأوسط"، فيما وقّع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي.

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