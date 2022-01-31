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https://arabic.sputniknews.com/20220131/رئيس-إسرائيل-يأمل-أن-تقتدي-دول-عربية-أخرى-بالإمارات-في-التطبيع-1057513269.html
رئيس إسرائيل يأمل أن تقتدي دول عربية أخرى بالإمارات في التطبيع
رئيس إسرائيل يأمل أن تقتدي دول عربية أخرى بالإمارات في التطبيع
أعرب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عن أمله في زيادة عدد الدول العربية المطبّعة مع بلاده، وذلك خلال زيارته غير المسبوقة إلى الإمارات. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:12+0000
2022-01-31T11:12+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قال هرتسوغ خلال زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات وتلحق بركب التطبيع مع إسرائيل.والتقى الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.وجرت للرئيس لدى وصوله إلى "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين إماراتيين، حيث "اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامته إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.وأطلقت المدفعية "21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته"، وفقا للوكالة.كانت الإمارات والبحرين أعلنتا، في سبتمبر/أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.الشهر الماضي، قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني الذي يعتبر أولوية أمنية قصوى للدولة العبرية.وأكد هرتسوغ الذي يشغل منصبا فخريا أن "الشراكة الجديدة الجريئة (...) ستغيّر الشرق الأوسط"، فيما وقّع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/قرقاش-يعلق-على-زيارة-رئيس-إسرائيل-إلى-الإمارات-1057477215.html
https://arabic.sputniknews.com/20220131/وصمة-عار-إيران-تعلق-على-زيارة-رئيس-إسرائيل-إلى-الإمارات-بلهجة-تحذير-1057493334.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس إسرائيل يأمل أن تقتدي دول عربية أخرى بالإمارات في التطبيع

11:12 GMT 31.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPOالرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عن أمله في زيادة عدد الدول العربية المطبّعة مع بلاده، وذلك خلال زيارته غير المسبوقة إلى الإمارات.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قال هرتسوغ خلال زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات وتلحق بركب التطبيع مع إسرائيل.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
قرقاش يعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات
أمس, 17:29 GMT
والتقى الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.
وجرت للرئيس لدى وصوله إلى "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين إماراتيين، حيث "اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامته إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأطلقت المدفعية "21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته"، وفقا للوكالة.
كانت الإمارات والبحرين أعلنتا، في سبتمبر/أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
"وصمة عار"... إيران تعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات بلهجة تحذير
09:55 GMT
الشهر الماضي، قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني الذي يعتبر أولوية أمنية قصوى للدولة العبرية.
وأكد هرتسوغ الذي يشغل منصبا فخريا أن "الشراكة الجديدة الجريئة (...) ستغيّر الشرق الأوسط"، فيما وقّع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
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