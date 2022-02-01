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https://arabic.sputniknews.com/20220201/أمريكا-ترفض-تقريرا-لمنظمة-العفو-الدولية-يتهم-إسرائيل-بـالفصل-العنصري-1057615549.html
أمريكا ترفض تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بـ"الفصل العنصري"
أمريكا ترفض تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بـ"الفصل العنصري"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض وجهة النظر في تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تتمسك... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T20:43+0000
2022-02-01T20:43+0000
2022-02-01T20:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وعلق برايس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول التقرير: "لدينا معاييرنا وعملياتنا الصارمة لاتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان".وأوضح أن هذه الجهود الغرض منها توثيق ما تراه واشنطن يحدث في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك "فإنها ترفض وجهة النظر القائلة بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا"، بحسب برايس.يشمل تقرير منظمة العفو الدولية، الذي صدر اليوم الثلاثاء، تحقيقا في كيفية تطبيق إسرائيل لنظام "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.ويصف التقرير مصادرة الأراضي الفلسطينية، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والقيود المفروضة على الحركة من بين أدلة أخرى على الفصل العنصري.قال برايس إن الولايات المتحدة لديها شراكة دائمة مع إسرائيل وتدعم جهود الحكومة والسلطة الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/حركة-فتح-ترحب-بتقرير-العفو-الدولية-وتطالب-بحمل-إسرائيل-على-وقف-ممارساتها-ضد-الفلسطينيين-1057601713.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أمريكا ترفض تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بـ"الفصل العنصري" 20:43 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 20:48 GMT 01.02.2022)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترفض وجهة النظر في تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تتمسك بدولة فصل عنصري للفلسطينيين.
واشنطن -
سبوتنيك
. وعلق برايس خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول التقرير: "لدينا معاييرنا وعملياتنا الصارمة لاتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان".
وأوضح أن هذه الجهود الغرض منها توثيق ما تراه واشنطن يحدث في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك "فإنها ترفض وجهة النظر القائلة بأن
أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا
"، بحسب برايس.
يشمل
تقرير منظمة العفو الدولية
، الذي صدر اليوم الثلاثاء، تحقيقا في كيفية تطبيق إسرائيل لنظام "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.
ويصف التقرير مصادرة الأراضي الفلسطينية، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والقيود المفروضة على الحركة من بين أدلة أخرى على الفصل العنصري.
قال برايس إن الولايات المتحدة لديها شراكة دائمة مع إسرائيل وتدعم جهود الحكومة والسلطة الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.