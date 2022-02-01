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https://arabic.sputniknews.com/20220201/سحلية-ترحب-بسائح-بريطاني-من-مرحاض-منزله-في-تايلاند-فيديو--1057604340.html
سحلية ترحب بسائح بريطاني من مرحاض منزله في تايلاند... فيديو
سحلية ترحب بسائح بريطاني من مرحاض منزله في تايلاند... فيديو
تعتبر تايلاند من الوجهات السياحية المفضلة لدى رواد الطبيعة ومحبي استكشاف الثقافة الآسيوية، حيث تتمتع بطبيعة خلابة، وثقافة فريدة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:49+0000
2022-02-01T15:49+0000
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ويطمح جميع زوار هذا البلد إلى خوض تجربة ملؤها الإثارة، والمفاجآت، ولكن بعض المفاجآت قد لا تكون سارة على الإطلاق.حيث قضى سائح بريطاني يدعى جايسون كينغمان ذو الـ37 عاما، إجازته مع صديقته شانتيما ذات الـ45 عاما، وكان يستمتع بوقته، إلا أن اتصلت به صديقته لتقول له أنها تلاحظ حركة من قاع المرحاض، حسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل".وسرعان ما توجه جايسون إلى المرحاض ليتفاجأ بسحلية ضخمة تحدق به وبصديقته دونما حراك.واستمر الوضع على حاله لمدة ثلاث دقائق، إلى ان التفت السحلية وعادت أدراجها دون أي ضرر.وقال جيسون عن ذلك: "يعيش الكثير منهم في حديقتنا، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي أرى فيها واحدًا في مرحاضنا".وتعيش السحالي الآسيوية في المياه في القنوات والبرك في المدن الكبيرة في تايلاند حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وبقايا الطعام التي تركها الإنسان.تكون عدوانية عندما تتعرض للتهديد ولديها عضة سامة خفيفة تحمل أحيانًا بكتيريا ضارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/كلب-يلازم-صاحبه-حيا-وميتا-فيديو-مؤثر-1057542693.html
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نادي الفيديو

سحلية ترحب بسائح بريطاني من مرحاض منزله في تايلاند... فيديو

15:49 GMT 01.02.2022
© AP Photoزواحف في بانكوك
زواحف في بانكوك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo
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تعتبر تايلاند من الوجهات السياحية المفضلة لدى رواد الطبيعة ومحبي استكشاف الثقافة الآسيوية، حيث تتمتع بطبيعة خلابة، وثقافة فريدة.
ويطمح جميع زوار هذا البلد إلى خوض تجربة ملؤها الإثارة، والمفاجآت، ولكن بعض المفاجآت قد لا تكون سارة على الإطلاق.
حيث قضى سائح بريطاني يدعى جايسون كينغمان ذو الـ37 عاما، إجازته مع صديقته شانتيما ذات الـ45 عاما، وكان يستمتع بوقته، إلا أن اتصلت به صديقته لتقول له أنها تلاحظ حركة من قاع المرحاض، حسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل".
وسرعان ما توجه جايسون إلى المرحاض ليتفاجأ بسحلية ضخمة تحدق به وبصديقته دونما حراك.
واستمر الوضع على حاله لمدة ثلاث دقائق، إلى ان التفت السحلية وعادت أدراجها دون أي ضرر.
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وقال جيسون عن ذلك: "يعيش الكثير منهم في حديقتنا، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي أرى فيها واحدًا في مرحاضنا".
وتعيش السحالي الآسيوية في المياه في القنوات والبرك في المدن الكبيرة في تايلاند حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وبقايا الطعام التي تركها الإنسان.
تكون عدوانية عندما تتعرض للتهديد ولديها عضة سامة خفيفة تحمل أحيانًا بكتيريا ضارة.
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