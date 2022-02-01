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مبيعات الشركة الأم لـ"غوغل" تتجاوز 75 مليار دولار في 3 أشهر
مبيعات الشركة الأم لـ"غوغل" تتجاوز 75 مليار دولار في 3 أشهر
أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، اليوم الثلاثاء، تحقيق مبيعات أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام، مستفيدة من نشاط الإعلانات عبر الإنترنت والحوسبة... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T21:40+0000
2022-02-01T21:40+0000
اقتصاد
منوعات
شركة غوغل
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وقفز إجمالي مبيعات "ألفابت" الفصلية إلى 75.3 مليار دولار، أعلى من المتوسط ​المتوقع البالغ 72 مليار دولار، بحسب "رويترز". ارتفع سهم الشركة بنسبة 4.5% خلال لتداولات ما بعد الإغلاق.يعكس هذا الأداء - الربع الثالث على التوالي من المبيعات القياسية للشركة - نمو خدمات "غوغل" المحملة بالإعلانات مثل البحث على الإنترنت والبريد الإلكتروني وتدفق مقاطع الفيديو على "يوتيوب"، منذ جعل الوباء أسلوب العمل الهجين والتجارة الإلكترونية، مألوفا في معظم أنحاء العالم.تحقق "غوغل" عائدا من إعلانات الإنترنت أكثر من أي شركة أخرى، ومع ذلك، قالت إنها خسرت بعض المبيعات خلال الربع الماضي لأن الشركات التي تعاني نقصا في المنتجات تقلل إعلاناتها، وبفعل إجراءات الخصوصية الجديدة على "أيفون" التي حدت من قدرتها على تتبع المستخدمين عبر الإنترنت.
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اقتصاد, منوعات, شركة غوغل

مبيعات الشركة الأم لـ"غوغل" تتجاوز 75 مليار دولار في 3 أشهر

21:40 GMT 01.02.2022
© REUTERS / Reuters Staffشعار شركة "غوغل" الأمريكية
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Reuters Staff
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أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، اليوم الثلاثاء، تحقيق مبيعات أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام، مستفيدة من نشاط الإعلانات عبر الإنترنت والحوسبة السحابية التابعة لعملاق البحث خلال موسم العطلات.
وقفز إجمالي مبيعات "ألفابت" الفصلية إلى 75.3 مليار دولار، أعلى من المتوسط ​المتوقع البالغ 72 مليار دولار، بحسب "رويترز". ارتفع سهم الشركة بنسبة 4.5% خلال لتداولات ما بعد الإغلاق.
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يعكس هذا الأداء - الربع الثالث على التوالي من المبيعات القياسية للشركة - نمو خدمات "غوغل" المحملة بالإعلانات مثل البحث على الإنترنت والبريد الإلكتروني وتدفق مقاطع الفيديو على "يوتيوب"، منذ جعل الوباء أسلوب العمل الهجين والتجارة الإلكترونية، مألوفا في معظم أنحاء العالم.
تحقق "غوغل" عائدا من إعلانات الإنترنت أكثر من أي شركة أخرى، ومع ذلك، قالت إنها خسرت بعض المبيعات خلال الربع الماضي لأن الشركات التي تعاني نقصا في المنتجات تقلل إعلاناتها، وبفعل إجراءات الخصوصية الجديدة على "أيفون" التي حدت من قدرتها على تتبع المستخدمين عبر الإنترنت.
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