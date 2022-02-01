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https://arabic.sputniknews.com/20220201/هل-توجه-أنصار-الله-صواريخها-نحو-إسرائيل-1057606663.html
هل توجه "أنصار الله" صواريخها نحو إسرائيل
هل توجه "أنصار الله" صواريخها نحو إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق الصواريخ المتعمد من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هو بمثابة إطلاق غير مباشر على إسرائيل. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:39+0000
2022-02-01T16:39+0000
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ذكرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الثلاثاء، أن استمرار تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية، للإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، هو أمر غير مباشر باستهداف إسرائيل في المرة المقبلة.وأكدت القناة أن دلالة تعمد إطلاق الصواريخ على الإمارات في الوقت الذي كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يزور أبوظبي، يعني تخوف كل من "الحوثيين" وإيران من تحوَّل الإمارات إلى قاعدة عسكرية متقدمة لإسرائيل.وأشارت القناة إلى أن إطلاق النار خلال زيارة هرتسوغ للإمارات تعني محاولة من إيران لدق إسفين في التحالف بين إسرائيل ودول الخليج، على حد قولها.يذكر أن تهديد جماعة "أنصار الله" باستهداف معرض إكسبو، هو الثاني خلال أيام، إذ وجه الناطق باسم قوات الجماعة، الثلاثاء الماضي، تهديداً مماثلاً عبر تغريدة على "تويتر"، بالقول: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغيير الوجهة".يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وقصف مواقع وصفتها بـ "الحيوية" و"الهامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة استهداف مواقع في مصفاة النفط في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي بصواريخ مجنحة وأخرى باليستية وطائرات مُسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستهداف-معرض-إكسبو-في-دبي-1057604736.html
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العالم العربي, إسرائيل, انصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

هل توجه "أنصار الله" صواريخها نحو إسرائيل

16:39 GMT 01.02.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق الصواريخ المتعمد من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هو بمثابة إطلاق غير مباشر على إسرائيل.
ذكرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الثلاثاء، أن استمرار تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية، للإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، هو أمر غير مباشر باستهداف إسرائيل في المرة المقبلة.
معرض إكسبو دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة 16 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
للمرة الثانية خلال أسبوع... "أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف معرض إكسبو في دبي
15:52 GMT
وأكدت القناة أن دلالة تعمد إطلاق الصواريخ على الإمارات في الوقت الذي كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يزور أبوظبي، يعني تخوف كل من "الحوثيين" وإيران من تحوَّل الإمارات إلى قاعدة عسكرية متقدمة لإسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن إطلاق النار خلال زيارة هرتسوغ للإمارات تعني محاولة من إيران لدق إسفين في التحالف بين إسرائيل ودول الخليج، على حد قولها.
يذكر أن تهديد جماعة "أنصار الله" باستهداف معرض إكسبو، هو الثاني خلال أيام، إذ وجه الناطق باسم قوات الجماعة، الثلاثاء الماضي، تهديداً مماثلاً عبر تغريدة على "تويتر"، بالقول: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغيير الوجهة".
يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وقصف مواقع وصفتها بـ "الحيوية" و"الهامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة استهداف مواقع في مصفاة النفط في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي بصواريخ مجنحة وأخرى باليستية وطائرات مُسيرة.
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