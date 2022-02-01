https://arabic.sputniknews.com/20220201/هل-توجه-أنصار-الله-صواريخها-نحو-إسرائيل-1057606663.html

هل توجه "أنصار الله" صواريخها نحو إسرائيل

هل توجه "أنصار الله" صواريخها نحو إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق الصواريخ المتعمد من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هو بمثابة إطلاق غير مباشر على إسرائيل. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T16:39+0000

2022-02-01T16:39+0000

2022-02-01T16:39+0000

العالم العربي

إسرائيل

انصار الله

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc8bb62acc6b382e80d3e8a0f25054f.jpg

ذكرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الثلاثاء، أن استمرار تهديد جماعة "أنصار الله" اليمنية، للإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، هو أمر غير مباشر باستهداف إسرائيل في المرة المقبلة.وأكدت القناة أن دلالة تعمد إطلاق الصواريخ على الإمارات في الوقت الذي كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يزور أبوظبي، يعني تخوف كل من "الحوثيين" وإيران من تحوَّل الإمارات إلى قاعدة عسكرية متقدمة لإسرائيل.وأشارت القناة إلى أن إطلاق النار خلال زيارة هرتسوغ للإمارات تعني محاولة من إيران لدق إسفين في التحالف بين إسرائيل ودول الخليج، على حد قولها.يذكر أن تهديد جماعة "أنصار الله" باستهداف معرض إكسبو، هو الثاني خلال أيام، إذ وجه الناطق باسم قوات الجماعة، الثلاثاء الماضي، تهديداً مماثلاً عبر تغريدة على "تويتر"، بالقول: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغيير الوجهة".يأتي تكرار "الحوثيين" تهديدهم للإمارات غداة إعلانهم، "ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد 3]".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وقصف مواقع وصفتها بـ "الحيوية" و"الهامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة استهداف مواقع في مصفاة النفط في المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي بصواريخ مجنحة وأخرى باليستية وطائرات مُسيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستهداف-معرض-إكسبو-في-دبي-1057604736.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, إسرائيل, انصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم