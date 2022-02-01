https://arabic.sputniknews.com/20220201/وكالة-كوريا-الجنوبية-ومصر-توقعان-صفقة-أسلحة-بنحو-26-مليار-جنيه-1057606186.html

وكالة: كوريا الجنوبية ومصر توقعان صفقة أسلحة بنحو 26 مليار جنيه

وكالة: كوريا الجنوبية ومصر توقعان صفقة أسلحة بنحو 26 مليار جنيه

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيئول والقاهرة وقعتا صفقة أسلحة قيمتها 1.65 مليار دولار (نحو 26 مليار جنيه مصري)، تتضمن حصول مصر على مدافع هاوتزر "كيه - 9". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T16:36+0000

2022-02-01T16:36+0000

2022-02-01T16:37+0000

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ونشرت وكالة "يونهاب" تقريرا بهذا الشأن، جاء فيه أن كوريا الجنوبية وقعت مع مصر، اليوم الثلاثاء، صفقة تسمح للقاهرة بالحصول على المدافع ذاتية الحركة "كيه - 9"، حسبما ذكرت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية.ولفتت الوكالة أن التوقيع تم في القاهرة بين شركة "هانوا" الكورية الجنوبية ووزارة الدفاع المصرية، مشيرة إلى أن التوقيع جاء بعد نحو 10 سنوات من المحادثات المتقطعة بين الطرفين.ونوهت الوكالة إلى أنه لا توجد تفاصيل عن عدد المدافع الكورية الجنوبية التي ستحصل عليها مصر أو موعد توريدها، مشيرة إلى أن مصر ستكون أول دولة أفريقية تحصل على هذا السلاح والدولة رقم 8 في العالم بعد كل من بولندا وتركيا والنرويج وفنلندا والهند وإستونيا وأستراليا.وأوضحت الوكالة أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إلى مصر، الشهر الماضي، ساهمت في توفير الأجواء اللازمة لإتمام الصفقة، خاصة بعد مباحثاته التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم هذا النوع من المدافع منذ عام 2000، وهي مدفعية ذاتية الحركة يصل مداها إلى نحو 40 كيلومترا ويمكن للمركبة التي تحملها أن تنطلق بسرعة 67 كيلومترا في الساعة، بحسب الوكالة.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/ما-هو-مدفع-كيه---9-الذي-تفقده-السيسي-في-إيديكس-2021؟-1053395467.html

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