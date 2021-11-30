https://arabic.sputniknews.com/20211130/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـ-إيديكس-2021-صور-1053419958.html

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور

رصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني لمعرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في نسخته الثانية، الذي انطلق أمس الاثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 40... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T19:40+0000

2021-11-30T19:40+0000

2021-11-30T19:40+0000

أخبار مصر الآن

إيديكس

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وتعرض الدول المشاركة في المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة الثقيلة، التي تستخدمها مختلف أفرع القوات العسكرية في البر والبحر والجو. وعرضت مصر، التي تنظم المعرض، قطع بحرية متنوعة منها لنشات "ريب" القتالية المخصصة للقوات الخاصة، إضافة إلى الأسلحة الخفيفة، التي كان من بينها رشاش مصري جديدة يستخدم طلقات "7.62 * 51 ملم".وشهد الجناح الروسي عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة التي ضمت مروحيات عسكرية طرازات "مي - 17" المطورة، و"مي - 35" و"كا - 52". وشمل الجناح الروسي أيضا عرض الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات طراز "كورنيت إي إم" المطورة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البنادق الهجومية، التي تنتجها شركة كلاشينكوف. وتعرض الصين نماذج لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، إضافة إلى الأنظمة الصاروخية المتنوعة ومنها صواريخ "إل واي - 70". وفي جناح الهند تم عرض غواصة صغيرة مخصصة للقوات الخاصة. ورصدت "سبوتنيك" صور خاصة بمدفع "كيه - 9" الذي تصنعه كوريا الجنوبية، حيث يتم عرض نسخة كاملة من المدفع مع بعض الوحدات المرافقة له. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد جناح كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، واستمع إلى شرح مفصل عن المدفع، الذي أشار أحد المسؤولين في الشركة المصنعة له، خلال حديثه مع السيسي، إلى أن مصر ستكون قادرة على تصنيعه محليا بنسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات. يذكر أن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021" ستستمر في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم خلال اليومين القادمين، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html

https://arabic.sputniknews.com/20211130/3--بنادق-هجومية-روسية-تشارك-في-إيديكس-2021-1053407076.html

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أخبار مصر الآن, إيديكس