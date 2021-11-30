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https://arabic.sputniknews.com/20211130/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـ-إيديكس-2021-صور-1053419958.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور
رصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني لمعرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في نسخته الثانية، الذي انطلق أمس الاثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 40... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T19:40+0000
2021-11-30T19:40+0000
أخبار مصر الآن
إيديكس
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وتعرض الدول المشاركة في المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة الثقيلة، التي تستخدمها مختلف أفرع القوات العسكرية في البر والبحر والجو. وعرضت مصر، التي تنظم المعرض، قطع بحرية متنوعة منها لنشات "ريب" القتالية المخصصة للقوات الخاصة، إضافة إلى الأسلحة الخفيفة، التي كان من بينها رشاش مصري جديدة يستخدم طلقات "7.62 * 51 ملم".وشهد الجناح الروسي عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة التي ضمت مروحيات عسكرية طرازات "مي - 17" المطورة، و"مي - 35" و"كا - 52". وشمل الجناح الروسي أيضا عرض الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات طراز "كورنيت إي إم" المطورة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البنادق الهجومية، التي تنتجها شركة كلاشينكوف. وتعرض الصين نماذج لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، إضافة إلى الأنظمة الصاروخية المتنوعة ومنها صواريخ "إل واي - 70". وفي جناح الهند تم عرض غواصة صغيرة مخصصة للقوات الخاصة. ورصدت "سبوتنيك" صور خاصة بمدفع "كيه - 9" الذي تصنعه كوريا الجنوبية، حيث يتم عرض نسخة كاملة من المدفع مع بعض الوحدات المرافقة له. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد جناح كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، واستمع إلى شرح مفصل عن المدفع، الذي أشار أحد المسؤولين في الشركة المصنعة له، خلال حديثه مع السيسي، إلى أن مصر ستكون قادرة على تصنيعه محليا بنسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات. يذكر أن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021" ستستمر في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم خلال اليومين القادمين، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html
https://arabic.sputniknews.com/20211130/3--بنادق-هجومية-روسية-تشارك-في-إيديكس-2021-1053407076.html
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أخبار مصر الآن, إيديكس

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور

19:40 GMT 30.11.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
رصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني لمعرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في نسخته الثانية، الذي انطلق أمس الاثنين، ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة.
وتعرض الدول المشاركة في المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة الثقيلة، التي تستخدمها مختلف أفرع القوات العسكرية في البر والبحر والجو.
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHABمعرض إيديكس 2021 في مصر
معرض إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي
1/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHAB
معرض إيديكس 2021 في مصر
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHABالبندقية الهجومية الروسية إيه كيه 102 في إيديكس 2021
البندقية الهجومية الروسية إيه كيه 102 في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHAB
البندقية الهجومية الروسية إيه كيه 102 في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABأسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
أسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
3/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
أسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABالجناح الروسي في إيديكس 2021
الجناح الروسي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
4/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABالرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم
الرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم - سبوتنيك عربي
5/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABبعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021
بعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
6/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABبنادق قنص روسية في إيديكس 2021
بنادق قنص روسية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
7/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بنادق قنص روسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABشركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
8/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABشركة مروحيات روسية في إيديكس 2021
شركة مروحيات روسية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
9/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة مروحيات روسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABصواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021
صواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
10/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABصواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021
صواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
11/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABغواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
12/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABقذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021
قذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
13/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
قذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021
مدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
14/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
مدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
15/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
16/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021
مروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
17/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمروحية مي 35 بي في إيديكس 2021
مروحية مي 35 بي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
18/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 35 بي في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمعروضات مصرية في إيديكس 2021
معروضات مصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
19/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معروضات مصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمنظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021
منظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
20/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
منظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABنموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
نموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
21/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
نموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABوحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة
وحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة - سبوتنيك عربي
22/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABوحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021
وحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
23/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021
1/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHAB
معرض إيديكس 2021 في مصر
2/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHAB
البندقية الهجومية الروسية إيه كيه 102 في إيديكس 2021
3/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
أسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
4/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الجناح الروسي في إيديكس 2021
5/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم
6/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021
7/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بنادق قنص روسية في إيديكس 2021
8/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
9/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة مروحيات روسية في إيديكس 2021
10/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021
11/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021
12/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
13/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
قذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021
14/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021
15/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
16/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
17/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021
18/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 35 بي في إيديكس 2021
19/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معروضات مصرية في إيديكس 2021
20/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
منظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021
21/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
نموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
22/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة
23/23
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021
وعرضت مصر، التي تنظم المعرض، قطع بحرية متنوعة منها لنشات "ريب" القتالية المخصصة للقوات الخاصة، إضافة إلى الأسلحة الخفيفة، التي كان من بينها رشاش مصري جديدة يستخدم طلقات "7.62 * 51 ملم".
وشهد الجناح الروسي عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة التي ضمت مروحيات عسكرية طرازات "مي - 17" المطورة، و"مي - 35" و"كا - 52".
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
في اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
17:37 GMT
وشمل الجناح الروسي أيضا عرض الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات طراز "كورنيت إي إم" المطورة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البنادق الهجومية، التي تنتجها شركة كلاشينكوف.
وتعرض الصين نماذج لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، إضافة إلى الأنظمة الصاروخية المتنوعة ومنها صواريخ "إل واي - 70". وفي جناح الهند تم عرض غواصة صغيرة مخصصة للقوات الخاصة.
3 بنادق هجومية روسية تشارك في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
3 بنادق هجومية روسية تشارك في "إيديكس 2021"
11:55 GMT
ورصدت "سبوتنيك" صور خاصة بمدفع "كيه - 9" الذي تصنعه كوريا الجنوبية، حيث يتم عرض نسخة كاملة من المدفع مع بعض الوحدات المرافقة له.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد جناح كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، واستمع إلى شرح مفصل عن المدفع، الذي أشار أحد المسؤولين في الشركة المصنعة له، خلال حديثه مع السيسي، إلى أن مصر ستكون قادرة على تصنيعه محليا بنسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات.
يذكر أن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021" ستستمر في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم خلال اليومين القادمين، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.
أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
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أمس, 15:31 GMT
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