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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/أبوجبل-حارس-المنتخب-المصري-يكشف-حقيقة-إصابته-ومشاركته-في-مباراة-الكاميرون-1057670240.html
"أبوجبل" حارس المنتخب المصري يكشف حقيقة إصابته ومشاركته في مباراة الكاميرون
"أبوجبل" حارس المنتخب المصري يكشف حقيقة إصابته ومشاركته في مباراة الكاميرون
أعلن محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقفه من المشاركة أمام منتخب الكاميرون، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:55+0000
2022-02-02T17:57+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
منتخب مصر الوطني
مصر
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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن أبوجبل أنه سيشارك في مباراة الكاميرون، معلنا جاهزيته لهذا اللقاء المرتقب، مؤكدا أنه لا يعاني من الإصابة حاليا، رغم شكواه من إجهاد بسيط في العضلة الضامة وتدريبه، أمس، بشكل طبيعي.وقال أبو جبل: "سأكون متواجدا بقوة لتلك المواجهة، وعند حسن ظن الجماهير المصرية، والجهاز الفني عقد جلسة معي خلال الساعات الماضية وتأكد من سلامتي".وكان حارس المنتخب المصري، محمد أبوجبل، قد تعرض للإصابة خلال مباراة المغرب، في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والتي خرج على إثرها من المباراة خلال الشوط الإضافي الأول، ليشارك اللاعب، محمد صبحي بدلا منه.ويذكر أن أبو جبل شارك في مران المنتخب المصري، اليوم الأربعاء، الذي يجري حاليا في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون، مساء غد الخميس، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الكاميرون 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/كاف-يوقع-5-عقوبات-على-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-في-نصف-النهائي-1057637238.html
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مجتمع, منتخب مصر الوطني, مصر

"أبوجبل" حارس المنتخب المصري يكشف حقيقة إصابته ومشاركته في مباراة الكاميرون

17:55 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 17:57 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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أعلن محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقفه من المشاركة أمام منتخب الكاميرون، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن أبوجبل أنه سيشارك في مباراة الكاميرون، معلنا جاهزيته لهذا اللقاء المرتقب، مؤكدا أنه لا يعاني من الإصابة حاليا، رغم شكواه من إجهاد بسيط في العضلة الضامة وتدريبه، أمس، بشكل طبيعي.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"كاف" يوقع 5 عقوبات على مصر قبل لقاء الكاميرون في نصف النهائي
08:27 GMT
وقال أبو جبل: "سأكون متواجدا بقوة لتلك المواجهة، وعند حسن ظن الجماهير المصرية، والجهاز الفني عقد جلسة معي خلال الساعات الماضية وتأكد من سلامتي".
وكان حارس المنتخب المصري، محمد أبوجبل، قد تعرض للإصابة خلال مباراة المغرب، في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والتي خرج على إثرها من المباراة خلال الشوط الإضافي الأول، ليشارك اللاعب، محمد صبحي بدلا منه.
ويذكر أن أبو جبل شارك في مران المنتخب المصري، اليوم الأربعاء، الذي يجري حاليا في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون، مساء غد الخميس، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الكاميرون 2021.
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