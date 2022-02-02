https://arabic.sputniknews.com/20220202/أبوجبل-حارس-المنتخب-المصري-يكشف-حقيقة-إصابته-ومشاركته-في-مباراة-الكاميرون-1057670240.html

"أبوجبل" حارس المنتخب المصري يكشف حقيقة إصابته ومشاركته في مباراة الكاميرون

"أبوجبل" حارس المنتخب المصري يكشف حقيقة إصابته ومشاركته في مباراة الكاميرون

أعلن محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقفه من المشاركة أمام منتخب الكاميرون، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T17:55+0000

2022-02-02T17:55+0000

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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن أبوجبل أنه سيشارك في مباراة الكاميرون، معلنا جاهزيته لهذا اللقاء المرتقب، مؤكدا أنه لا يعاني من الإصابة حاليا، رغم شكواه من إجهاد بسيط في العضلة الضامة وتدريبه، أمس، بشكل طبيعي.وقال أبو جبل: "سأكون متواجدا بقوة لتلك المواجهة، وعند حسن ظن الجماهير المصرية، والجهاز الفني عقد جلسة معي خلال الساعات الماضية وتأكد من سلامتي".وكان حارس المنتخب المصري، محمد أبوجبل، قد تعرض للإصابة خلال مباراة المغرب، في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، والتي خرج على إثرها من المباراة خلال الشوط الإضافي الأول، ليشارك اللاعب، محمد صبحي بدلا منه.ويذكر أن أبو جبل شارك في مران المنتخب المصري، اليوم الأربعاء، الذي يجري حاليا في العاصمة الكاميرونية، ياوندي.ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون، مساء غد الخميس، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الكاميرون 2021.

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