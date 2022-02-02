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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يجهز-ردا-على-عقوبات-كاف-ضد-منتخب-مصر-1057654956.html
الاتحاد المصري لكرة القدم يجهز ردا على عقوبات "كاف" ضد منتخب مصر
الاتحاد المصري لكرة القدم يجهز ردا على عقوبات "كاف" ضد منتخب مصر
يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم ردا وبيانا رسميا احتجاجا على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي أقرها ضد منتخب مصر. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:53+0000
2022-02-02T12:53+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وحسب موقع "الشروق"، فإن اتحاد الكرة المصري يجهز مذكرة لإبلاغ "كاف" برفضه التام للعقوبات التي أصدرها، أمس الثلاثاء، ضد منتخب مصر.وفي السياق، علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على العقوبات، لافتا إلى أن هدفها تشتيت الفريق قبل مواجهة الكاميرون.وأشار إلى أن بعض العقوبات تعلق بالبلد المنظمة للبطولة وخاصة حول عدم حضور مدرب الفراعنة للمؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب بسبب الزحام المروري.وتابع: "ليس مطلوبا من المدرب أن يعمل (أكروبات) ليتخطى الزحام المروري في ياوندي ويصل للمؤتمر".كما أبدى استياءه الشديد من مستوى التنظيم في البطولة الذي لا يليق بمستوى الحدث.وكان "كاف" قد وقع عقوبات بالجملة على منتخب مصر، جاءت بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، على كارلوس كيروش ومحمد صلاح لعدم حضورهما المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في الجهاز الفني المعاون 4 مباريات.وعقوبة أخرى قدرها 25 ألف دولار بسبب الأحداث التي نشبت في الممر الخاص بغرف الملابس، أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب.يذكر أن منتخب مصر سوف يواجه نظيره الكاميروني غدا الخميس في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/كاف-يوقع-5-عقوبات-على-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-في-نصف-النهائي-1057637238.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني

الاتحاد المصري لكرة القدم يجهز ردا على عقوبات "كاف" ضد منتخب مصر

12:53 GMT 02.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمد صلاح في مباراة مع منتخب مصر
محمد صلاح في مباراة مع منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم ردا وبيانا رسميا احتجاجا على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي أقرها ضد منتخب مصر.
وحسب موقع "الشروق"، فإن اتحاد الكرة المصري يجهز مذكرة لإبلاغ "كاف" برفضه التام للعقوبات التي أصدرها، أمس الثلاثاء، ضد منتخب مصر.
وفي السياق، علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على العقوبات، لافتا إلى أن هدفها تشتيت الفريق قبل مواجهة الكاميرون.
وأشار إلى أن بعض العقوبات تعلق بالبلد المنظمة للبطولة وخاصة حول عدم حضور مدرب الفراعنة للمؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب بسبب الزحام المروري.
وتابع: "ليس مطلوبا من المدرب أن يعمل (أكروبات) ليتخطى الزحام المروري في ياوندي ويصل للمؤتمر".
كما أبدى استياءه الشديد من مستوى التنظيم في البطولة الذي لا يليق بمستوى الحدث.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"كاف" يوقع 5 عقوبات على مصر قبل لقاء الكاميرون في نصف النهائي
08:27 GMT
وكان "كاف" قد وقع عقوبات بالجملة على منتخب مصر، جاءت بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، على كارلوس كيروش ومحمد صلاح لعدم حضورهما المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في الجهاز الفني المعاون 4 مباريات.
وعقوبة أخرى قدرها 25 ألف دولار بسبب الأحداث التي نشبت في الممر الخاص بغرف الملابس، أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب.
يذكر أن منتخب مصر سوف يواجه نظيره الكاميروني غدا الخميس في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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