تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-الإيراني-وصلنا-إلى-مرحلة-السيادة-الجوية-على-المستوى-الدولي-1057671918.html
الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي
الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي
قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن بلاده وصلت إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T18:43+0000
2022-02-02T18:43+0000
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_92932b4311be84ec658660116fe154b7.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة العميد صباحي فرد التفقدية لمواقع الدفاع الجوي في جزر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" التي قيّم خلالها أداء الدفاعات الجوية الإيرانية.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب الإيراني مع حماية أجواء البلاد، وصلت مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عاما مضت، حققت إنجازات عظيمة، مناديا بضرورة تذكير وتوضيح تلك الإنجازات للأجيال الإيرانية المقبلة.وذكر قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد أن مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، بحيث يكون لدى إيران ما تقوله في المنطقة والعالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/قناة-عبرية-قراصنة-إيرانيون-استخدموا-برامج-تجسس-مبتكرة-لمهاجمة-إسرائيل-1057614081.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_e4df921c1f803988f15ff0ca71efcac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إيران

الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي

18:43 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبر
قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن بلاده وصلت إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة العميد صباحي فرد التفقدية لمواقع الدفاع الجوي في جزر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" التي قيّم خلالها أداء الدفاعات الجوية الإيرانية.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
قناة عبرية: قراصنة إيرانيون استخدموا برامج تجسس مبتكرة لمهاجمة إسرائيل
أمس, 20:20 GMT
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب الإيراني مع حماية أجواء البلاد، وصلت مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عاما مضت، حققت إنجازات عظيمة، مناديا بضرورة تذكير وتوضيح تلك الإنجازات للأجيال الإيرانية المقبلة.
وذكر قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد أن مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، بحيث يكون لدى إيران ما تقوله في المنطقة والعالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية