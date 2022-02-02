الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة العميد صباحي فرد التفقدية لمواقع الدفاع الجوي في جزر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" التي قيّم خلالها أداء الدفاعات الجوية الإيرانية.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب الإيراني مع حماية أجواء البلاد، وصلت مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عاما مضت، حققت إنجازات عظيمة، مناديا بضرورة تذكير وتوضيح تلك الإنجازات للأجيال الإيرانية المقبلة.وذكر قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد أن مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، بحيث يكون لدى إيران ما تقوله في المنطقة والعالم.
قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن بلاده وصلت إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة العميد صباحي فرد التفقدية لمواقع الدفاع الجوي في جزر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" التي قيّم خلالها أداء الدفاعات الجوية الإيرانية.
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب الإيراني مع حماية أجواء البلاد، وصلت مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عاما مضت، حققت إنجازات عظيمة، مناديا بضرورة تذكير وتوضيح تلك الإنجازات للأجيال الإيرانية المقبلة.