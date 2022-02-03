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https://arabic.sputniknews.com/20220203/إيران-تأمل-في-أن-يكون-الحوار-مع-السعودية-مثمرا-لحل-خلافات-المنطقة--1057876777.html
إيران تأمل في أن يكون الحوار مع السعودية مثمرا لحل خلافات المنطقة
إيران تأمل في أن يكون الحوار مع السعودية مثمرا لحل خلافات المنطقة
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، عن أمله في أن يكون... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T17:42+0000
2022-02-03T17:42+0000
العالم
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الخميس، "نأمل أن يكون الحوار والتعاون بين البلدين مثمرًا في مجال حل خلافات المنطقة ومشاكلها والعالم الإسلامي".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد كشفت، نهاية الشهر الماضي، عن طبيعة العلاقات الآن مع السعودية، بعد يوم من إعلان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، موعد الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية، التي ستجري في العاصمة العراقية بغداد.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "لم يحصل تطور أساسي في العلاقات بين البلدين لغاية الآن، ولكن كلما استطعنا التحرك من أجواء التجابه نحو أجواء التعامل المنطقي فإن ذلك يصب في مصلحة الشعبين والمنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قد قال، في حوار مع "موقع يونيوز"، إن "المباحثات سيتم إجراؤها قريبا، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم جيد في الجولات الأربع السابقة من المباحثات".وشدد على أن "لدى طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، موضحا أن "هناك الكثير من النقاش في الجولات الأربع الماضية".وأضاف: "أعتقد أن المقترحات التي قدمناها قد تمت مراجعتها من قبل الجانب السعودي، وفي الجولة الخامسة من الممكن اتخاذ قرارات جيدة"، متابعا: "يبدو أن القرارات والتوافقات قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها وبعد ذلك سنعلن للشعب عن نتائج المحادثات".
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العالم

إيران تأمل في أن يكون الحوار مع السعودية مثمرا لحل خلافات المنطقة

17:42 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، عن أمله في أن يكون الحوار مع السعودية مثمرا لحل خلافات المنطقة.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الخميس، "نأمل أن يكون الحوار والتعاون بين البلدين مثمرًا في مجال حل خلافات المنطقة ومشاكلها والعالم الإسلامي".

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، دعم "إجراء محادثات بين إيران والسعودية"، لافتا إلى أن "ظهور مشاكل بين الدول الإسلامية أمر مؤسف بالنسبة لنا، والمنظمة تدعو الدول الإسلامية والشقيقة إلى السلام والحوار دائما".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد كشفت، نهاية الشهر الماضي، عن طبيعة العلاقات الآن مع السعودية، بعد يوم من إعلان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، موعد الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية، التي ستجري في العاصمة العراقية بغداد.
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "لم يحصل تطور أساسي في العلاقات بين البلدين لغاية الآن، ولكن كلما استطعنا التحرك من أجواء التجابه نحو أجواء التعامل المنطقي فإن ذلك يصب في مصلحة الشعبين والمنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قد قال، في حوار مع "موقع يونيوز"، إن "المباحثات سيتم إجراؤها قريبا، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم جيد في الجولات الأربع السابقة من المباحثات".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
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وشدد على أن "لدى طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، موضحا أن "هناك الكثير من النقاش في الجولات الأربع الماضية".
وأضاف: "أعتقد أن المقترحات التي قدمناها قد تمت مراجعتها من قبل الجانب السعودي، وفي الجولة الخامسة من الممكن اتخاذ قرارات جيدة"، متابعا: "يبدو أن القرارات والتوافقات قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها وبعد ذلك سنعلن للشعب عن نتائج المحادثات".
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