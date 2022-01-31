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https://arabic.sputniknews.com/20220131/إيران-تكشف-طبيعة-العلاقات-الآن-مع-السعودية-1057547657.html
إيران تكشف طبيعة العلاقات الآن مع السعودية
إيران تكشف طبيعة العلاقات الآن مع السعودية
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن طبيعة العلاقات الآن مع السعودية، بعد يوم من إعلان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، موعد الجولة الخامسة... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:26+0000
2022-01-31T16:26+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "لم يحصل تطور أساسي في العلاقات بين البلدين لغاية الآن، ولكن كلما استطعنا التحرك من أجواء التجابه نحو أجواء التعامل المنطقي فإن ذلك يصب في مصلحة الشعبين والمنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قد قال، في حوار مع "موقع يونيوز"، إن "المباحثات سيتم إجراؤها قريبا، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم جيد في الجولات الأربع السابقة من المباحثات".وشدد على أن "لدى طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، موضحا أن "هناك الكثير من النقاش في الجولات الأربع الماضية".وأضاف: "أعتقد أن المقترحات التي قدمناها قد تمت مراجعتها من قبل الجانب السعودي، وفي الجولة الخامسة من الممكن اتخاذ قرارات جيدة"، متابعا: "يبدو أن القرارات والتوافقات قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها وبعد ذلك سنعلن للشعب عن نتائج المحادثات".وختم مسجدي بالتأكيد على أن "أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتين قادرتان بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجيا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت.وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، مؤخرا، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/سفير-حكومة-صنعاء-في-طهران-السعودیة-لا-ترغب-في-حل-الخلافات-مع-إيران-1057154620.html
https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-الخارجية-الإيراني-تركنا-الطريق-مفتوحا-للسعودية-1057033608.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

إيران تكشف طبيعة العلاقات الآن مع السعودية

16:26 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن طبيعة العلاقات الآن مع السعودية، بعد يوم من إعلان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، موعد الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية، التي ستجري في العاصمة العراقية بغداد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، "لم يحصل تطور أساسي في العلاقات بين البلدين لغاية الآن، ولكن كلما استطعنا التحرك من أجواء التجابه نحو أجواء التعامل المنطقي فإن ذلك يصب في مصلحة الشعبين والمنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
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وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قد قال، في حوار مع "موقع يونيوز"، إن "المباحثات سيتم إجراؤها قريبا، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم جيد في الجولات الأربع السابقة من المباحثات".
وشدد على أن "لدى طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، موضحا أن "هناك الكثير من النقاش في الجولات الأربع الماضية".
وأضاف: "أعتقد أن المقترحات التي قدمناها قد تمت مراجعتها من قبل الجانب السعودي، وفي الجولة الخامسة من الممكن اتخاذ قرارات جيدة"، متابعا: "يبدو أن القرارات والتوافقات قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها وبعد ذلك سنعلن للشعب عن نتائج المحادثات".
وختم مسجدي بالتأكيد على أن "أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتين قادرتان بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجيا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت.
وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، مؤخرا، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.
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وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.
وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.
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