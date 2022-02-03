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https://arabic.sputniknews.com/20220203/توقف-إطار-سيارة-أثناء-الحركة-بسبب-تراكم-الثلوج-حوله-فيديو-1057803812.html
توقف إطار سيارة أثناء الحركة بسبب تراكم الثلوج حوله... فيديو
توقف إطار سيارة أثناء الحركة بسبب تراكم الثلوج حوله... فيديو
تشهد العديد من المناطق حول العالم انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتساقط ثلوج كثيفة يتسبب في تعطيل بعض الأنشطة الحياتية أو التأثير عليها سلبا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T08:40+0000
2022-02-03T08:40+0000
2022-02-03T08:40+0000
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وفي تلك الظروف الجوية تحتاج السيارات إلى صيانات دورية حتى يمكن قيادتها بأمان على الطرق التي يكسوها الجليد.لكن في بعض الأحيان تكون المشكلة هي أن الثلوج تراكمت على أحد إطارات السيارة بصورة تعيق قدرته على الحركة، كما يوضح مقطع فيديو متداول على "تويتر".ويظهر مقطع الفيديو سيارة تسير بسرعة على طريق يكسوه الجليد رغم أن أحد إطاراتها متوقف عن الحركة.وتظهر السيارة التي تعتمد في حركتها على الإطارات الأمامية، أثناء انطلاقها دون أن يلاحظ قائدها أن أحد إطارات سيارته متوقف بسبب تراكم الجليد حوله.وبحسب الفيديو، فإن انزلاق السيارة على الجليد دون أن تتأثر قدرتها على الحركة حال دون ملاحظة هذا الأمر عندما بدأت السيارة تتحرك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
توقف إطار سيارة أثناء الحركة بسبب تراكم الثلوج حوله... فيديو
تشهد العديد من المناطق حول العالم انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتساقط ثلوج كثيفة يتسبب في تعطيل بعض الأنشطة الحياتية أو التأثير عليها سلبا.
وفي تلك
الظروف الجوية
تحتاج السيارات إلى صيانات دورية حتى يمكن قيادتها بأمان على الطرق التي يكسوها الجليد.
لكن في بعض الأحيان تكون المشكلة هي أن الثلوج تراكمت على أحد إطارات السيارة بصورة تعيق قدرته على الحركة، كما يوضح مقطع فيديو متداول على "تويتر".
ويظهر مقطع الفيديو سيارة تسير بسرعة على طريق
يكسوه الجليد
رغم أن أحد إطاراتها متوقف عن الحركة.
وتظهر السيارة التي تعتمد في حركتها على الإطارات الأمامية، أثناء انطلاقها دون أن يلاحظ قائدها أن أحد إطارات سيارته متوقف بسبب تراكم الجليد حوله.
وبحسب الفيديو، فإن
انزلاق السيارة على الجليد
دون أن تتأثر قدرتها على الحركة حال دون ملاحظة هذا الأمر عندما بدأت السيارة تتحرك.