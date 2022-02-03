https://arabic.sputniknews.com/20220203/جنرال-أوكراني-الجيش-الروسي-يسيطر-على-كييف-بعد-40-دقيقة-من-بدء-المعركة-1057850686.html

جنرال أوكراني: الجيش الروسي يسيطر على كييف بعد 40 دقيقة من بدء المعركة

جنرال أوكراني: الجيش الروسي يسيطر على كييف بعد 40 دقيقة من بدء المعركة

أكد جنرال أوكراني في تصريحات أدلى بها على إحدى المحطات المحلية أن الجيش الروسي قادر على تنظيم عملية السيطرة على كييف بسرعة البرق، مشيرا إلى أن هذه العملية لن... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T13:22+0000

2022-02-03T13:22+0000

2022-02-03T13:22+0000

العالم

روسيا

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وقال أحد القادة الأوكرانيين السابقين، الجنرال سيرغي كريفونوس، في تصريحات أدلى بها على الهواء عبر قناة "أباستروف" إنه "في حالة اندلاع الأعمال العدائية، قد لا تدخل روسيا أراضي أوكرانيا حتى اللحظة الأخيرة، حيث ستضرب منشآت عسكرية استراتيجية مهمة وتجمعات القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة دقيقة، وهو ما يمتلكه الجيش الروسي".وبين القائد الأوكراني، أن الجيش الروسي قد "ينفذ ضربات من بحر قزوين، حيث أن مدى الصواريخ (الروسية) تسمح بذلك". منوها إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يعترض هذه الصواريخ، حيث سيكون نظام الدفاع الجوي الحالي حول كييف أول من يتم تدميره".وتابع الجنرال موضحا رايه بطرقة التحركات المزعومة: "بعد أن يضرب (الجيش الروسي) أهدافا ومنشآت مهمة، سيبدأ الجيش الروسي بنقل القوات وسيستغرق وقتا قصيرا جدا لفعل لذلك، ويمكن بالفعل السيطرة على كييف بعد 40 دقيقة من عبور الحدود"، بحسب "فايني أوبزريني".ونوه الجنرال إلى أن روسيا، في السنوات الأخيرة، شحذت مهاراتها في عمليات النقل وقد ظهر ذلك من خلال الأحداث الأخيرة في كازاخستان، مؤكدا أن روسيا دربت عناصرها لذلك "لا يجب التقليل من شأن العدو" بحسب مزاعمه.وبين الجنرال أن الجنود الروس، "مدربون ويعرفون أساليب المناورة ويعلمون أن هناك سبعة مطارات حول كييف، حيث يمكن تنفيذ هبوط مفارز أمامية من طائرات الهليكوبتر مباشرة، ومن ثم يمكن لطائرات النقل العسكرية أن تهبط".وعبر الجنرال عن رأيه حول حالة الجيش الأوكراني، حيث قال كريفونوس إن "عدد العاملين في الوحدات هو 50-60٪ من الحد الأدنى المطلوب، إن الوضع في القوات كارثي رغم التصريحات الصاخبة للسلطات. رسميا، يبلغ عدد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية 100٪، ولكن الأمر ليس كذلك، فمن أجل إظهار الرقم اللازم للتقرير، قللت القيادة ببساطة من عدد الموظفين، وبالتالي رفعت النسبة إلى 100٪".الجدير بالذكر، أن روسيا لم تبد أي نية لإجراء كهذا، ونفت مرارا الادعاءات الغربية التي تتحدث عن استعدادها لهذا "الغزو" المزعوم (غزو أوكرانيا)، ويصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

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