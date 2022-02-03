https://arabic.sputniknews.com/20220203/روبوتان-صينيان-يتبادلان-الشعلة-الأولمبية-تحت-الماء-لأول-مرة-في-التاريخ-فيديو-1057876131.html

روبوتان صينيان يتبادلان الشعلة الأولمبية تحت الماء لأول مرة في التاريخ... فيديو

روبوتان صينيان يتبادلان الشعلة الأولمبية تحت الماء لأول مرة في التاريخ... فيديو

نقل روبوت صيني، لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، الشعلة الأولمبية تحت الماء دون أن تنطفئ، وسلمها إلى روبوت آخر، الأمر الذي أثار انتباه المتابعين حول... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T17:45+0000

2022-02-03T17:45+0000

2022-02-03T17:45+0000

نادي الفيديو

مجتمع

رياضة

بكين 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103504/71/1035047165_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_4792ce1afc4d527ec69bcf63689b00bf.jpg

ويعتبر هذا أول تتابع للشعلة الأولمبية يتم تحت الماء بنجاح وينفذ بين روبوتين في الصين خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية "بكين 2022".تضمنت عمليات التسليم غمر اللهب بواسطة مشاعل خاصة لمدة ثماني دقائق تقريبا، وتم وضع الشعلة في منتصف نهر يونغدينغ المتجمد.وحملت الروبوتات المصممة على شكل أحجار لولبية شعلة معدنية حمراء وفضية عن طريق ذراع خاصة بهدف إلى تمرير الشعلة، خلال هذه المرحلة من رحلتها التي استمرت ثلاثة أيام عبر بكين، بحسب "ديلي ميل".الجدير بالذكر أن مراسم افتتاح الألعاب الشتوية لهذا العام ستقام في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين "نيشن"، المعروف أيضًا باسم "عش الطائر".ويشارك 1200 شخص في التتابع لحمل الشعلة البشرية هذا العام، والذي كان لا بد من تقليصه استجابةً لإجراءات وباء فيروس كورونا.وبحسب المصدر، يعتبر مشهد الأمس هو الأول في العالم والذي يتم فيه تمرير الشعلة تحت الماء بين روبوتين، ولكنها ليست المرة الأولى التي يتضمن فيها مسار الشعلة رحلة عبر غواصة تحت الماء.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/زهرة-ما-زالت-متفتحة-منذ-99-مليون-عام-لغز-مقيت-حير-داروين-صور-وفيديو--1057862904.html

https://arabic.sputniknews.com/20220203/سفاح-الأعماق-يهاجم-الحوت-الأزرق-معركة-وحشية-كإيقاف-قطار-فيديو--1057868820.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نادي الفيديو, مجتمع, رياضة, بكين 2022