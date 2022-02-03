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هولندا: يجب الاستعداد لنقص محتمل في الغاز وسط التوترات بشأن أوكرانيا
هولندا: يجب الاستعداد لنقص محتمل في الغاز وسط التوترات بشأن أوكرانيا
قالت وزارتا الخارجية والدفاع الهولنديتين، اليوم الخميس، إن على حكومة البلاد الاستعداد لنقص محتمل في احتياطيات الغاز الوطنية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T20:53+0000
2022-02-03T20:53+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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باريس - سبوتنيك. في رسالة إلى مجلس النواب، قالت الوزارتان إنهما تراقبان عن كثب أمن إمدادات الغاز على المستويين الوطني والأوروبي.وأشارت الوزارتان إلى أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" أقل امتلاء مقارنة بالسنوات السابقة.وجاء في الرسالة: "قال وزير المناخ والطاقة (روب) جيتين سابقا في محادثة مع المجلس إنه من المهم عدم التكهن بسيناريو محتمل، لكن يجب أن نكون مستعدين جيدا".وأضافت: "الوضع الحالي في سوق الغاز يؤكد مرة أخرى على الحاجة لتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال المزيد من التنويع للموردين وناقلات الطاقة وطرق الإمداد، وكذلك من خلال إدخال مستويات تعبئة دنيا لمنشآت تخزين الغاز".توترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ميت-رومني-أمريكا-لن-تخوض-حربا-في-أوروبا-بسبب-أوكرانيا-1057876639.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

هولندا: يجب الاستعداد لنقص محتمل في الغاز وسط التوترات بشأن أوكرانيا

20:53 GMT 03.02.2022
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غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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قالت وزارتا الخارجية والدفاع الهولنديتين، اليوم الخميس، إن على حكومة البلاد الاستعداد لنقص محتمل في احتياطيات الغاز الوطنية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية.
باريس - سبوتنيك. في رسالة إلى مجلس النواب، قالت الوزارتان إنهما تراقبان عن كثب أمن إمدادات الغاز على المستويين الوطني والأوروبي.
وأشارت الوزارتان إلى أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" أقل امتلاء مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاء في الرسالة: "قال وزير المناخ والطاقة (روب) جيتين سابقا في محادثة مع المجلس إنه من المهم عدم التكهن بسيناريو محتمل، لكن يجب أن نكون مستعدين جيدا".
ميت رومني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
ميت رومني: أمريكا لن تخوض حربا في أوروبا بسبب أوكرانيا
17:39 GMT
وأضافت: "الوضع الحالي في سوق الغاز يؤكد مرة أخرى على الحاجة لتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال المزيد من التنويع للموردين وناقلات الطاقة وطرق الإمداد، وكذلك من خلال إدخال مستويات تعبئة دنيا لمنشآت تخزين الغاز".
توترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.
وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
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