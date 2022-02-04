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الجيش الإيراني: ثورتنا حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد
الجيش الإيراني: ثورتنا حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد
قال قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني لمنطقة غرب البلاد، العميد سليمان طاهري، اليوم الجمعة، إن الثورة الإسلامية حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T06:39+0000
2022-02-04T06:39+0000
إيران
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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد طاهري جاءت في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في بلاده، أكد فيها أنها حققت منجزات كبرى في جميع المجالات، أهمها العسكرية والعلمية والطبية وسائر القطاعات.وأكد العميد طاهري أن الحركة الإيرانية المتسارعة ماضية إلى الأمام نحو التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن المنجزات الكبرى التي تحققت في بلاده على مدى هذه الأعوام الـ 43 ليست خافية على أحد، لافتا إلى إنجاز آخر لتلك الثورة، ممثلة في "الحفاظ على القيم الإسلامية السامية ورفع مستوى اقتدار إيران في المحافل الدولية والعالمية".وشدد العميد الطاهري على أن العدالة تحظى بالاهتمام في الجمهورية الإيرانية أكثر من أي وقت آخر، وسيادة مبدأ الكفاءة في شؤون المجتمع، مضيفا أن هناك محاولات مضنية لأعداء بلاده في التعتيم على منجزاتها وتقدمها، مناديا بضرورة العمل على التوعية اللازمة في صفوف المجتمع، من خلال "جهاد التبيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-الإيراني-وصلنا-إلى-مرحلة-السيادة-الجوية-على-المستوى-الدولي-1057671918.html
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إيران, أخبار العالم الآن

الجيش الإيراني: ثورتنا حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد

06:39 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / Iranian Army office
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قال قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني لمنطقة غرب البلاد، العميد سليمان طاهري، اليوم الجمعة، إن الثورة الإسلامية حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد.
وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد طاهري جاءت في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في بلاده، أكد فيها أنها حققت منجزات كبرى في جميع المجالات، أهمها العسكرية والعلمية والطبية وسائر القطاعات.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي
2 فبراير, 18:43 GMT
وأكد العميد طاهري أن الحركة الإيرانية المتسارعة ماضية إلى الأمام نحو التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن المنجزات الكبرى التي تحققت في بلاده على مدى هذه الأعوام الـ 43 ليست خافية على أحد، لافتا إلى إنجاز آخر لتلك الثورة، ممثلة في "الحفاظ على القيم الإسلامية السامية ورفع مستوى اقتدار إيران في المحافل الدولية والعالمية".
وشدد العميد الطاهري على أن العدالة تحظى بالاهتمام في الجمهورية الإيرانية أكثر من أي وقت آخر، وسيادة مبدأ الكفاءة في شؤون المجتمع، مضيفا أن هناك محاولات مضنية لأعداء بلاده في التعتيم على منجزاتها وتقدمها، مناديا بضرورة العمل على التوعية اللازمة في صفوف المجتمع، من خلال "جهاد التبيين".
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