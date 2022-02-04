الجيش الإيراني: ثورتنا حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد

وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد طاهري جاءت في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في بلاده، أكد فيها أنها حققت منجزات كبرى في جميع المجالات، أهمها العسكرية والعلمية والطبية وسائر القطاعات.وأكد العميد طاهري أن الحركة الإيرانية المتسارعة ماضية إلى الأمام نحو التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن المنجزات الكبرى التي تحققت في بلاده على مدى هذه الأعوام الـ 43 ليست خافية على أحد، لافتا إلى إنجاز آخر لتلك الثورة، ممثلة في "الحفاظ على القيم الإسلامية السامية ورفع مستوى اقتدار إيران في المحافل الدولية والعالمية".وشدد العميد الطاهري على أن العدالة تحظى بالاهتمام في الجمهورية الإيرانية أكثر من أي وقت آخر، وسيادة مبدأ الكفاءة في شؤون المجتمع، مضيفا أن هناك محاولات مضنية لأعداء بلاده في التعتيم على منجزاتها وتقدمها، مناديا بضرورة العمل على التوعية اللازمة في صفوف المجتمع، من خلال "جهاد التبيين".
وأكد العميد طاهري أن الحركة الإيرانية المتسارعة ماضية إلى الأمام نحو التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن المنجزات الكبرى التي تحققت في بلاده على مدى هذه الأعوام الـ 43 ليست خافية على أحد، لافتا إلى إنجاز آخر لتلك الثورة، ممثلة في "الحفاظ على القيم الإسلامية السامية ورفع مستوى اقتدار إيران في المحافل الدولية والعالمية".
وشدد العميد الطاهري على أن العدالة تحظى بالاهتمام في الجمهورية الإيرانية أكثر من أي وقت آخر، وسيادة مبدأ الكفاءة في شؤون المجتمع، مضيفا أن هناك محاولات مضنية لأعداء بلاده في التعتيم على منجزاتها وتقدمها، مناديا بضرورة العمل على التوعية اللازمة في صفوف المجتمع، من خلال "جهاد التبيين".