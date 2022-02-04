https://arabic.sputniknews.com/20220204/تركيبة-غذائية-شائعة-يمكن-أن-تعرضك-لخطر-الإصابة-بالخرف-1058036020.html

تركيبة غذائية شائعة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالخرف

تركيبة غذائية شائعة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالخرف

وجد باحثون مزيجا غذائيا شائعا يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك بمرض الخرف. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T19:06+0000

2022-02-04T19:06+0000

2022-02-04T19:06+0000

الصحة

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هناك عدة أنواع مختلفة من الخرف، وأكثرها شيوعا هو مرض ألزهايمر والخرف الوعائي، يمكن التعرف على الحالة مبكرا عند بلوغ سن 45 عاما.من المستحيل تغيير بعض عوامل الخطر مثل العوامل الوراثية، لكن يمكن تغيير عوامل أخرى بما في ذلك نظامك الغذائي.يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والملح والسكر إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.ومع ذلك، فقد حدد الباحثون تركيبة غذائية معينة يمكن أن تعرضك لخطر أكبر، بحسب express.بدلا من تناول طعام واحد، ركز البحث المنشور في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب على تركيبات الطعام المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف.ووجدت النتائج أن الأشخاص الذين تتألف وجباتهم الغذائية في الغالب من اللحوم المصنعة والأطعمة النشوية مثل البطاطس كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق.يناسب ذلك أطعمة مثل البرغر الذي يتم تناوله مع البطاطس، والسجق مع البطاطس المهروسة والعديد من التركيبات الغذائية الأخرى ضمن الوجبات السريعة.وتشمل منتجات اللحوم المصنعة الشهيرة التي يتم معالجتها النقانق واللانشون واللحوم الباردة وغير ذلك.بصرف النظر عن هذا المزيج الشائع، حددت الدراسة أيضا الوجبات الخفيفة مثل البسكويت والكعك لزيادة خطر الإصابة بالخرف.في المجمل، فحصت الدراسة 209 شخصا بمتوسط ​​عمر 78 مصابا بالخرف، و418 شخصا دون تشخيص.كان هؤلاء المشاركون قد أكملوا استبيانا عن الطعام قبل خمس سنوات، يصف الأطعمة التي تناولوها وعدد المرات التي تناولوها.قالت مؤلفة الدراسة سيسيليا ساميري "كان الأشخاص الذين أصيبوا بالخرف أكثر ميلا إلى الجمع بين اللحوم المعالجة مثل النقانق واللحوم المعالجة والفطائر مع الأطعمة النشوية مثل البطاطس والكحول والوجبات الخفيفة مثل البسكويت والكعك".

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