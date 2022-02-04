ورقة على زجاجة مياه تكشف سر فوز مصر وتألق حارس مرماها أمام الكاميرون... فيديو
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل لزجاجة مياه كان يحملها، محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري أثناء لعب ركلات الترجيح أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.
وأثناء المباراة أثارت هذه الورقة تكهنات وتساؤلات حول ما كتب عليها قبل بدء ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس أبو جبل بطريقة ملفتة جعلته يتصدى لركلتين ساهمتا بنسبة كبيرة في ترجيح كفة وفوز المنتخب المصري.
زجاجة يحمل عليها أبو جبل أسماء وأماكن تسديد لكل لاعب ❤️@mohmedabogabal pic.twitter.com/P5DhyPcho3— KingFut بالعربي (@KingFut_AR) February 4, 2022
وبعد المباراة انتشرت صور ومقاطع فيديو لزجاجة المياه وركز ناشطون في مواقع التواصل على قطع الورق الصغيرة التي لصقت عليها، حيث أظهرت أنها تشرح طريقة تسديد لاعبي منتخب الكاميرون لركلات الجزاء.
#أبوجبل واخد معاه "براشيم" على زجاجة المياه أثناء تسديد لعيبة #الكاميرون ركلات الترجيح 🇨🇲🧤😀— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 4, 2022
كويس إن "جاساما" مخدش باله وطرده😅#TeamEgypt | #Can2021 pic.twitter.com/MptU6BH9QN
في حين قال آخرون على سبيل الدعابة إنها "حجاب" (تعويذة) جعلت الحظ والفوز من نصيب المنتخب المصري.
ووفقا لإعلاميين مصريين، قام مدرب حراس مصر عصام الحضري، بتكليف محلل أداء المنتخب حمود سليم، لكي يحدد زوايا تسديد ركلات الترجيح للاعبي الكاميرون، وبالفعل حدد كل لاعب والزاوية اللي بيسدد فيها في ورقة ولصقها على زجاجة المياه.
#تخاطيف_مع_شريف— SHerif Gomaa (@sherifgomaa74) February 4, 2022
الحضري كلف محمود سليم محلل أداء المنتخب إنه يحدد زوايا تسديد ركلات الترجيح للاعبي الكاميرون، وبالفعل حدد كل لاعب والزاوية اللي بيسدد فيها في ورقة ولصقها على زجاجة المياة اللي مع أبو جبل، وفي الصورة دي كان أبو جبل في لحظات المراجعة النهائية 👇الإزازة في البزازة👇 pic.twitter.com/eGDXLQDQhF
وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، مساء أمس الخميس.
وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.
وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.