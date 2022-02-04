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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/ورقة-على-زجاجة-مياه-تكشف-سر-فوز-مصر-وتألق-حارس-مرماها-أمام-الكاميرون-فيديو-1057891966.html
ورقة على زجاجة مياه تكشف سر فوز مصر وتألق حارس مرماها أمام الكاميرون... فيديو
ورقة على زجاجة مياه تكشف سر فوز مصر وتألق حارس مرماها أمام الكاميرون... فيديو
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل لزجاجة مياه كان يحملها، محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري أثناء لعب ركلات الترجيح... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:03+0000
2022-02-04T08:03+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
رياضة
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وأثناء المباراة أثارت هذه الورقة تكهنات وتساؤلات حول ما كتب عليها قبل بدء ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس أبو جبل بطريقة ملفتة جعلته يتصدى لركلتين ساهمتا بنسبة كبيرة في ترجيح كفة وفوز المنتخب المصري.وبعد المباراة انتشرت صور ومقاطع فيديو لزجاجة المياه وركز ناشطون في مواقع التواصل على قطع الورق الصغيرة التي لصقت عليها، حيث أظهرت أنها تشرح طريقة تسديد لاعبي منتخب الكاميرون لركلات الجزاء.في حين قال آخرون على سبيل الدعابة إنها "حجاب" (تعويذة) جعلت الحظ والفوز من نصيب المنتخب المصري.ووفقا لإعلاميين مصريين، قام مدرب حراس مصر عصام الحضري، بتكليف محلل أداء المنتخب حمود سليم، لكي يحدد زوايا تسديد ركلات الترجيح للاعبي الكاميرون، وبالفعل حدد كل لاعب والزاوية اللي بيسدد فيها في ورقة ولصقها على زجاجة المياه.وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، مساء أمس الخميس.وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.
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منتخب مصر الوطني, رياضة

ورقة على زجاجة مياه تكشف سر فوز مصر وتألق حارس مرماها أمام الكاميرون... فيديو

08:03 GMT 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل لزجاجة مياه كان يحملها، محمد أبوجبل، حارس مرمى المنتخب المصري أثناء لعب ركلات الترجيح أمام الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.
وأثناء المباراة أثارت هذه الورقة تكهنات وتساؤلات حول ما كتب عليها قبل بدء ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس أبو جبل بطريقة ملفتة جعلته يتصدى لركلتين ساهمتا بنسبة كبيرة في ترجيح كفة وفوز المنتخب المصري.
وبعد المباراة انتشرت صور ومقاطع فيديو لزجاجة المياه وركز ناشطون في مواقع التواصل على قطع الورق الصغيرة التي لصقت عليها، حيث أظهرت أنها تشرح طريقة تسديد لاعبي منتخب الكاميرون لركلات الجزاء.
في حين قال آخرون على سبيل الدعابة إنها "حجاب" (تعويذة) جعلت الحظ والفوز من نصيب المنتخب المصري.
ووفقا لإعلاميين مصريين، قام مدرب حراس مصر عصام الحضري، بتكليف محلل أداء المنتخب حمود سليم، لكي يحدد زوايا تسديد ركلات الترجيح للاعبي الكاميرون، وبالفعل حدد كل لاعب والزاوية اللي بيسدد فيها في ورقة ولصقها على زجاجة المياه.
وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، مساء أمس الخميس.
وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.
وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.
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